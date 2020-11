Noi masuri de protectie in Arges. Clientii supermarketurilor nu vor mai putea folosi cosurile de mana

Rata de infectare cu coronavirus in Arges a ajuns la 4,88 la mie. Prefectul Emanuel Soare si reprezentanti ai DSP Arges, ai Politiei, Jandarmeriei si ai ISU Arges s-au intalnit joi cu reprezentantii supermarketurilor si ai marilor centre comerciale din judet."S-a stabilit sa se renunte la cosurile de cumparaturi de mana, care reprezinta un factor de risc epidemiologic. In acelasi timp, vor fi montate mai multe dispensere cu dezinfectant, pentru igienizarea mainilor. Angajatii supermarketurilor si agentii de paza vor fi mai vigilenti si vor indemna clientii sa respecte normele de protectie sanitara - in special purtarea corecta a mastii si pastrarea distantei fizice. In caz de nevoie, va fi limitat accesul clientilor in magazin.In acelasi timp, institutiile cu atributii de control vor continua verificarile, pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala amenzile fiind intre 500 si 2500 lei. Pentru evitarea aglomerarii la casele de marcat, s-a stabilit sa fie tinute deschise cat mai multe, in special la orele de varf. De asemenea, in magazinele unde se formeaza cozi apropiate la casele de marcat, s-a recomandat instalarea unor panouri despartitoare, de plexiglas. Difuzarea de mesaje prin care se comunica normele de protectie in vigoare se va face mai des, iar retailerii vor incuraja comenzile la domiciliu (acolo unde astfel de servicii sunt disponibile)", se precizeaza intr-un comunicat al Institutiei Prefectului Arges.