Noile scumpiri care au "gaurit" portofelele romanilor

Scumpiri la cartofi, ieftiniri la citrice

Cartofii s-au scumpit cel mai mult in luna octombrie, fata de septembrie, in timp ce, chiria a crescut cu 0,49% in luna octombrie a acestui an, fata de septembrie 2020, respectiv cu 2,32% in comparatie cu luna decembrie a anului trecut. Serviciile de transport aerian s-au ieftinit in octombrie cu 16,41% fata de septembrie si cu 8,36% fata de luna decembrie.Incaltamintea din piele s-a scumpit cu 0,85%, in luna octombrie comparativ cu luna anterioara, si cu 1,79% fata de decembrie anul trecut. Frigiderele si congelatoarele s-au ieftinit cu 0,02% in octombrie fata de septembrie, iar raportat la decembrie 2019 pretul acestora este mai mare cu 1,64%.In ceea ce priveste marfurile alimentare, cartofii s-au scumpit in octombrie cu 4,63% fata de septembrie dar s-au ieftinit cu 29,45% fata de luna decembrie 2019. Comparativ cu luna decembrie 2019, in luna octombrie a acestui an cel mai mult s-au scumpit fasolea boabe si alte leguminoase, cu 17,59%.In schimb, s-au ieftinit citricele si alte fructe meridionale, cu 3,89% fata de septembrie, dar s-au scumpit cu 11,40% comparativ cu finalul anului trecut.Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,2% in luna octombrie a acestui an, de la 2,5% in septembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,34%, serviciile cu 2,85%, iar marfurile nealimentare cu 0,60%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS)."Preturile de consum in luna octombrie 2020, comparativ cu luna octombrie 2019, au crescut cu 2,2%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 1,8%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (noiembrie 2019 - octombrie 2020) fata de precedentele 12 luni (noiembrie 2018 - octombrie 2019), calculata pe baza IPC, este 2,9%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 2,7%", spun reprezentantii INS.