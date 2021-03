Cum arata noile etichete energetice ale UE valabile de la 1 martie 2021

Eticheta energetica a adus economii de energie

Noi reglementari odata cu noile etichete

Noile etichete se vor aplica initial unui numar de patru categorii de produse - frigidere si congelatoare, masini de spalat vase, masini de spalat rufe si televizoare (precum si alte monitoare externe).Vor urma etichete noi pentru becuri si lampi cu surse de lumina fixe la 1 septembrie, iar in anii urmatori se vor adauga si alte produse.Avand in vedere ca tot mai multe produse obtin clasificarea A+, A++ sau A+++ conform scarii actuale, cea mai mare schimbare este revenirea la o scara mai simpla A-G.Aceasta este mai stricta si este conceputa astfel incat foarte putine produse sa poata obtine initial clasificarea "A", ceea ce permite includerea unor produse mai eficiente pe viitor.Produsele cele mai eficiente din punct de vedere energetic aflate actualmente pe piata vor fi acum etichetate in mod specific ca "B", "C" sau "D". Pe etichete va fi inclusa o serie de elemente noi, inclusiv codul QR care face legatura cu o baza de date paneuropeana, permitandu-le consumatorilor sa gaseasca mai multe detalii despre produs.Tot la 1 martie va intra in vigoare o serie de norme privind "proiectarea ecologica" - indeosebi referitoare la posibilitatea de reparare si la necesitatea ca producatorii sa asigure disponibilitatea pieselor de schimb timp de mai multi ani dupa ce produsele ies de pe piata."Eticheta energetica initiala s-a dovedit a avea mare succes, intrucat datorita ei o gospodarie medie din Europa a putut economisi mai multe sute de euro pe an, iar societatile au fost motivate sa investeasca in cercetare si dezvoltare. Pana la finele lunii februarie, peste 90 % dintre produse au fost etichetate cu A+, A++ sau A+++. Noul sistem va fi mai clar pentru consumatori si prin intermediul sau intreprinderile vor putea continua sa inoveze si sa vina cu produse si mai eficiente. Se reduc in acest mod si emisiile noastre de gaze cu efect de sera", a declarat comisarul pentru energie, Kadri Simson.Pe langa reclasificarea clasei de eficienta energetica a produsului in cauza, s-a schimbat si aspectul noii etichete, care contine icoane mai clare si mai moderne. La fel ca si etichetele anterioare, etichetele reclasificate indica mai mult decat clasa de eficienta energetica. In cazul unei masini de spalat rufe, de exemplu, etichetele permit aflarea, dintr-o privire, a numarului de litri de apa pe ciclu de spalare, a duratei ciclului de spalare si a consumului de energie, astfel cum sunt masurate de un program standardizat.O alta schimbare semnificativa este introducerea unui cod QR in partea din dreapta sus a noilor etichete. Scanand codul QR, consumatorii pot gasi informatii suplimentare despre modelul de produs, cum ar fi date despre dimensiuni, caracteristici specifice sau rezultate ale testelor, in functie de aparat. Toate aparatele de pe piata UE trebuie inregistrate in noua baza de date paneuropeana - baza de date europeana a produselor pentru etichetare energetica (EPREL). Se va facilita astfel si mai mult compararea unor produse similare in viitor.Pe langa noile norme privind etichetarea energetica, exista si regulamente noi corespunzatoare privind proiectarea ecologica care intra in vigoare la 1 martie 2021.Acestea se refera in special la cerintele minime de eficienta actualizate si consolideaza drepturile consumatorilor de a repara produsele, sprijinind totodata economia circulara.Producatorii sau importatorii vor fi de acum obligati sa puna o serie de piese de schimb esentiale (motoare si perii de motor, pompe, amortizoare si suspensii, tamburi de spalare, etc.) la dispozitia reparatorilor profesionisti timp de cel putin 7-10 ani dupa ce ultima unitate dintr-un anumit model a fost introdusa pe piata UE.Pentru utilizatorii finali (consumatorii care nu sunt reparatori profesionisti, insa carora le place sa faca singuri reparatii), producatorii trebuie sa asigure disponibilitatea pieselor de schimb timp de mai multi ani dupa ce un produs a fost scos de pe piata - produse precum usi, balamale sau garnituri, adecvate pentru bricolaj. Timpul maxim de livrare pentru toate aceste piese trebuie sa fie de 15 zile lucratoare de la plasarea comenzii.