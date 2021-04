Noile reglementari europene cu privire la eficienta energetica a cladirilor vor aduce Romaniei o nota de plata uriasa

Parteneriatul public-privat este de o importanta majora

Standardul nZEB, obligatoriu de la 1 ianuarie 2021 pentru toate cladirile

De aceea, este absolut nevoie ca legislatia romaneasca sa fie imbunatatita si adaptata cerintelor pietei pentru a atrage capitalul privat - inclusiv coparticiparea proprietarilor - in lucrarile de renovare energetica a cladirilor.Desi considerabile, fondurile publice si europene nu vor fi suficiente in acest sector, atrage atentia Radu Dudau, coordonator al proiectului Romania Eficienta, cel mai mare proiect national privat de eficienta energetica.Prin initiativa "Valul de renovari" a Comisiei Europene, conceputa sub umbrela Pactului Ecologic European, Romania, ca si celelalte state membre, va avea la dispozitie fonduri europene fara precedent pentru renovarea cladirilor si aducerea lor la noile standarde prevazute de legislatia europeana.Totusi, aceste fonduri nu vor putea acoperi necesarul de investitii, in conditiile in care cele mai multe dintre cladirile existente sunt construite inainte de 1990 si au pierderi energetice de 2-3 ori mai mari decat cladirile moderne."Instrumentele financiare europene nu pot sa acopere, doar ele, o nota de plata exorbitanta necesara pentru aducerea intregului parc de cladiri la standarde de performanta energetica prevazute in Directiva privind Performanta Energetica a Cladirilor. Trebuie sa cream in mod inteligent, prin consultare publica sustinuta, baza legislativa si de reglementare prin care capitalul privat sa se alature fondurilor publice - nationale si europene. Nu putem sa ramanem blocati intr-o legislatie invechita. Altminteri, riscam sa ratam o oportunitate definitorie a Pactului Ecologic European", declara Radu Dudau, director al EPG.Proiectul Romania Eficienta are doua dimensiuni esentiale: pe de o parte, comunicarea, educatia si constientizarea publicului in ceea ce priveste beneficiile eficientei energetice; pe de alta parte, finantarea si realizarea lucrarilor de renovare la standarde nZEB (cladiri cu un consum de energie aproape zero) a mai multor scoli publice din Romania.Primul proiect de acest tip, in curs de implementare, este renovarea la standarde nZEB a unui corp de cladire al unei scoli din Ploiesti."Romania Eficienta este un proiect in care am decis sa investim 4 milioane euro tocmai pentru ca suntem constienti de nevoia de a imbunatati eficienta energetica, mai ales in cladiri, unde se consuma si se iroseste multa energie. Calitatea cladirilor este extrem de importanta pentru sanatatea noastra, starea sufleteasca si munca noastra. Iar renovarea scolilor, dintre toate tipurile de cladiri, este locul de inceput, avand in vedere importanta imensa a scolilor bine incalzite, iluminate si aerisite atat pentru copii, cat si pentru profesori", declara Alexandru Maximescu, vicepresedinte Reglementare si Afaceri Publice Corporative din cadrul OMV Aceste scoli urmeaza a servi drept modele de referinta la nivel national si regional pentru renovarea la standarde nZEB, oferind un exemplu de bune practici.Standardul nZEB a devenit obligatoriu pentru toate cladirile nou-construite sau care intra in renovare majora de la 1 ianuarie 2021, pentru cele din domeniul public aceasta obligatie existand de la finalul lui 2018, conform legislatiei romanesti care transpune directivele europene in domeniu.Trebuie sa evitam riscul de a "supra-tehnologiza" standardele nZEB, atrage atentia Radu Dudau, coordonatorul proiectului Romania Eficienta, ceea ce ne-ar aduce note de plata greu de sustinut."Noi trebuie sa obtinem proiecte nZEB pentru scolile publice care sa fie replicabile din punct de vedere tehnic si financiar. Scopul nu este sa cream "o bijuterie a tehnologiei" la care nimeni nu poate avea acces, ci sa obtinem un proiect realist la standarde avansate de performanta energetica, abordabil si replicabil, cu un cost suportabil pentru autoritatile locale din tara", spune Radu Dudau.