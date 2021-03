Unul dintre cei mai mari producatori de echipamente pentru telecomunicatii va concedia pana la 10.000 de angajati in urmatorii doi ani

Grupul finlandez, unul dintre primii trei mari producatori mondiali de echipamente de telefonie mobila , alaturi de Huawei si Ericsson, a anuntat intr-un comunicat ca se asteapta la costuri de restructurare de aproximativ 600 - 700 de milioane de euro pana in 2023.Economiile realizate in urma reducerii de personal vor sprijini majorarea investitiilor in cercetare-dezvoltare (R&D), a precizat Nokia."Deciziile care-i afecteaza pe angajatii nostri nu sunt niciodata luate cu usurinta", a afirmat directorul general Pekka Lundmark.Compania finlandeza se confrunta cu concurenta acerba din partea Ericsson (Suedia) si Huawei (China) in cursa pentru livrarea echipamentelor de telecomunicatii pentru dezvoltarea retelelor de telefonie 5G din intreaga lume.