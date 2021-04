Guvernul a aprobat normele metodologice pentru programele IMM Invest, IMM Factor si IMM Leasing

Ce prevede IMM Factor

Programul IMM Leasing

"In sedinta de astazi, 7 aprilie 2021, Guvernul Romaniei a aprobat Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor si IMM Leasing, precum si Schema de minimis aferenta Programului IMM Leasing, pentru asigurarea resurselor financiare necesare intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor afiliate, depasirea crizei generate de actualul context economic, mentinerea locurilor de munca si asigurarea continuitatii activitatii", a informat Ministerul de Finante. Ministrul Alexandru Nazare anunta ca programele vor asigura si anul acesta resursele financiare necesare intreprinderilor mici si mijlocii, mentinerea locurilor de munca si continuitatea activitatii, pentru depasirea crizei generate de pandemia Covid-19.Plafonul de garantare pentru IMM Invest aferent anului 2021 este de 15 miliarde lei, din care 1 miliard revin sub-programulului AGRO, cu posibilitate de suplimentare din plafonul IMM Invest.Programul IMM Factor beneficiaza in 2021 de un plafon de 1 miliard lei, in timp ce plafonul pentru IMM Leasing de Echipamente si Utilaje este de 2 miliarde lei. In ceea priveste Programul IMM Invest, a fost eliminata principala constrangere a beneficiarilor in accesarea creditelor, si anume lipsa garantiilor si crearea necesarului de lichiditate financiara.Plafonul de garantare pentru acest program, aferent anului 2021, este de 15 miliarde lei, din care pentru Subprogramul AGRO IMM Invest plafonul este de 1 miliarde lei.Totodata, prin normele metodologice sunt stabilite acordarea de facilitati si fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar, prin Subprogramul Agro IMM Invest, prin extinderea categoriei beneficiarilor eligibili, precum si acordarea grantului care consta in subventionarea in procent de 100% a dobanzii aferente creditelor acordate beneficiarilor pe o perioada de 8 luni de la data acordarii creditului, subventionarea integrala a comisionului de administrare si a comisionului de risc pe toata perioada de valabilitate a garantiei si o componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea finantarii garantate. Componenta nerambursabila se acorda in termen de 1 an de la data solicitarii transmise la Ministerul Finantelor de catre FNGCIMM pe baza Deciziei de plata, in functie de utilizarea creditului garantat.In cazul creditelor de investitii acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar ce aplica in cadrul Subprogramului Agro IMM Invest, se acorda o perioada de gratie de maximum 24 de luni, rambursarea creditelor efectuandu-se in cel putin 2 rate pe an, pentru rambursarea principalului, iar pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili in cadrul Programului IMM Invest perioada de gratie este de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la inceputul perioadei de creditare.In cazul Programului IMM Factor, se pot accesa granturi in limita cumulului rezultat din valoarea integrala a comisionului de risc si a celui de administrare si din valoarea rezultata prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobanzilor, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 800.000 euro per intreprindere.Plafonul total al garantiilor pentru anul 2021 este de 1 miliard de lei, iar normele metodologice aprobate stabilesc costul total al finantarilor acordate in cadrul Programului, compuse din: rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de 2,5 % pe an. Aceasta marja include dobanda, comisionul de factoring, precum si orice alt comision perceput de finantator; un alt cost il reprezinta comisionul de risc - comisionul datorat Ministerului Finantelor de catre beneficiarul programului; comisionul de administrare - comisionul datorat FNGCIMM de catre beneficiarul programului pentru intreaga perioada de valabilitate a garantiei.De asemenea, sunt reglementate activitatile desfasurate de catre beneficiari care nu pot fi garantate in cadrul Programului.Pentru Programul IMM Leasing de echipamente si utilaje s-a aprobat un plafon al garantiilor care pot fi emise in anul 2021 in valoare de 2 miliarde lei, respectiv echivalentul subventiei brute al ajutorului sub forma de garantii aferent acestui plafon, in valoare de 50,9 milioane lei.Ministerul Finantelor subventioneaza dobanzile aferente finantarilor de tip leasing financiar in procent de pana la 50%, pe o perioada de 8 luni de la data acordarii finantarii, comisionul de administrare si comisionul de risc in procent de 100% (costuri de garantare - finantare) in cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociata acestui program.Ministerul de Finante reglementeaza prin Normele de aplicare excluderea din marja (3,5%) a dobanzii aplicate pentru prefinantare, avand in vedere faptul ca avansul nu este parte componenta a finantarii garantate de stat si prelungeste valabilitatea schemei de ajutor de minimis pentru angajamentele legale incheiate pana la 31 decembrie 2021 si pana la 31 octombrie 2022 perioada pana la care se pot face plati in cadrul acestei scheme.Este creata posibilitatea inscrierii in Program si a altor finantatori, prin mentinerea si pentru acest an a alocarii pro-rata de catre FNGCIMM a plafonului de garantare finantatorilor participanti in program, in baza solicitarilor formulate de catre acestia, precizeaza ministerul.