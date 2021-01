Normele pentru amanarea platii ratelor au fost aprobate de Guvern. In ce conditii poate fi ceruta suspendarea achitarii creditelor

Conditiile pentru suspendarea platii ratelor

Solicitarea de suspendare a obligatiilor de plata poate fi formulata de debitor cel mai tarziu pana la data de 15 martie 2021, iar creditorul trebuie sa comunice debitorului decizia in termen de maximum 15 zile calendaristice, pana la data de 31 martie 2021.Modificarea clauzelor contractuale, ca efect al aprobarii solicitarii debitorului, se realizeaza fara incheierea de acte aditionale la contractul de credit, ci prin notificarea debitorului in termen de 30 zile calendaristice de la primirea solicitarii complete."Actul normativ adoptat astazi prevede ca persoanele pot beneficia de suspendarea platii obligatiilor rezultate din creditele accesate pe o perioada de maximum noua luni, in aceasta perioada fiind incluse atat moratoriul legislativ implementat anterior, cat si moratoriile non-legislative.Conditiile necesare pentru a putea solicita suspendarea platii obligatiilor sunt: creditele au fost acordate pana la data de 30 martie 2020 inclusiv, creditul nu a ajuns la scadenta pana la data solicitarii formulate de debitor, nu a fost declarata scadenta anticipata a creditelor pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv si debitorul nu inregistreaza restante la data solicitarii suspendarii obligatiei de plata ", a transmis Ministerul de Finante, intr-un comunicat de presa.Sursa citata arata ca poate beneficia de acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor aferente creditului, debitorul ale carui venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia COVID-19.Debitorul, cu exceptia persoanelor fizice, trebuie sa declare pe propria raspundere diminuarea veniturilor/incasarilor medii lunare cu minimum 25% in ultimele trei luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata prin raportare la perioada similara din anii 2019/2020 si faptul ca se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului."Pentru debitorii persoane fizice care au contractat credite ipotecare si care au beneficiat de suspendarea obligatiilor de plata in prealabil conform OUG nr.37/2020, dar nu au accesat perioada maxima de suspendare de noua luni, dobanda esalonata si garantata de stat initial este majorata cu dobanda suspendata la plata in baza cadrului legal actual, urmand a fi platita in 60 de rate lunare egale incepand cu luna urmatoare expirarii noii perioade de suspendare a platilor", conform comunicatului de presa.Potrivit sursei mentionate, rezultatele implementarii acestei facilitati vor avea ca efect mentinerea in activitate a companiilor, implicit a locurilor de munca furnizate de acestea pe perioada in care se manifesta efectele pandemiei COVID-19 si protejarea persoanelor fizice ale caror venituri au fost afectate in aceasta perioada.