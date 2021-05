Ce ar putea declansa o uriasa criza financiara in viitorul apropiat. "Vorbim totusi de miliarde de dolari care se misca zilnic"

Factori declansatori pentru criza

Analistii financiari vorbesc de posibili factori declansatori in timp ce bancile isi fac planuri pentru a se proteja cat mai bine si pentru a pierde cat mai putin in momentul in care aceasta va surveni.Claudiu Cazacu, consultant strateg pentru una dintre cele mai mari platforme de tranzactionare la nivel regional, ne-a vorbit de factorii declansatori ai unei crize si cum s-au format conditiile ideale pentru aceasta."Anumite semne de prudenta, mai ales din partea marilor investitori si anumite avertismente privind situatii similare din istorie exista deja in piata. Nu este cazul sa fim nelinistiti, dar nu este nici cazul sa ignoram in totalitate riscurile, si nici sa asteptam ca lucrurile sa se intample maine", a afirmat Claudiu Cazacu.Potrivit lui, este o echilibrare care se face in timp."Ce putem spune este ca investitorii maturi tind sa fie mai prudenti in aceasta perioada decat inainte. Acum riscul unei crize de proportii pandeste aproape tot timpul si mai ales atunci cand valorile sunt foarte ridicate, iar acum valorile chiar sunt ridicate", a mai afirmat analistul financiar.Cu toate acestea trebuie sa existe un factor declansator, iar in momentul de fata nu este foarte clar care ar fi acela, afirma specialistul."O corectie pe pietele bursiere cred ca va veni, dar este foarte dificil de spus cand se va produce aceasta. Gamestop putea sa fie un catalizator al unei corectii mai adanci. Dar, in momentul de fata, o scadere dramatica a monedelor virtuale, de asemenea, ar putea sa fie un catalizator pentru o criza, pentru ca au devenit importante. Vorbim de sume de miliarde de dolari care se misca zilnic. Este destul de mult cat sa inceapa sa conteze", a mai spus Cazacu.Cu toate acestea, expertul in tranzactionari nu poate spune cand se va intampla acest lucru, mai ales ca suntem intr-o zona de risc mult mai inalta decat pana acum."Dar pentru ca anul acesta a aratat ca bancile centrale au posibilitatea de utilizare a munitiilor lor monetare, de a crea masa monetara si de nu obtine inflatie foarte puternica deocamdata stam intr-o observare atenta. Dar reiterez, riscurile sunt mult mai mari decat medie istorica. Iar Gamestop nu este un factor declansator deocamdata. Ar fi putut fi atunci in ianuarie, inceput de februarie", a declarat Claudiu Cazacu.Deocamdata spune ca monedele virtuale sunt un candidat mai bun la titlul de declansator al unei crize.De la inceputul anului, principalele monede virtuale din top 10 si-au majorat valoarea, in cel mai pesimist scenariu de cel putin 3 ori. Cresterea este majora in comparatie cu o evolutie normala. Dar exista criptomonede care au crescut si de 20 de ori, daca ne uitam la cel mai inalt nivel atins in aceste prime 4 luni. Bitcoin si Ethereum au crescut de cel putin 3-5 ori, in timp ce monede precum Ethereum Clasic a crescut de aproape 20 de ori.Cardano a inregistrat si el o crestere de aproape 10 ori, in timp ce Ripple nu si-a majorat valoarea decat de vreo 6-7 de la cel mai jos punct pana la cel mai inalt.Pe reteaua de socializara Reddit, deja au aparut mai multe teorii conspirationiste care vorbesc despre faptul ca miliardarii lumii stiu deja ca va urma o noua criza financiara Unul dintre utilizatori a postat o fotografie dintr-o platforma de tranzactionare de actiuni in care arata ca cel mai bogat om de planeta deja si-a lichidat o parte din actiunile pe care le are la Amazon si-i intreba pe ceilalti participanti la discutie daca stiu ceva despre aceasta actiune, mai ales ca ea coincide cu divortul sotilor Gates.Un alt utilizator pune divortul dintre Melinda si Bill Gates tot pe seama unei crize ce ar urma sa vina. Acesta spune ca divortul este de fapt o actiune de mascare si protejare a averii familiei. Potrivit lui, pentru a nu crea suspiciuni si panica, prin vanzarea masiva a actiunilor pe care le detin, cei doi ar fi ales sa divorteze."In felul acesta, se inlatura orice suspiciune a protejarii actiunilor. Divortezi si iei un judecator care iti va spune sa dai actiunile sotiei tale dar in valoare monetara. Acum, poti vinde aproape jumtate dintre actiuni la pret intreg inainte ca intreaga piata sa cada. Nu este suspicios, este "doar divort". De asemenea creeaza un alibi perfect impotriva acuzatiilor de trading cu informatii din interior", spune utilizatorul.Si chiar ignorand aceste teorii ale conspiratiei, daca le putem spune asa, la nivel mondial exista o forfota si o neliniste de care vorbesc tot mai multi analisti financiari. Exista semne ca tot mai multe banci internationale isi iau masuri de protectie pentru o eventuala cadere a pietelor.