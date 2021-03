Noua escrocherie de pe Facebook. Cum incearca infractorii sa te convinga sa le dai datele personale

Contact direct pe Facebook

Povestea unui cititor

Mai nou, dupa scrisorile nigeriene si phishingul in care esti atras sa iti bagi singur datele personale pe un pagina online asemanatoare cu cea reala, acum infractorii cibernetici te contacteaza direct pe Facebook Acestia incep cu o poveste lacrimogena in care iti spun ca tocmai au aflat ca sunt bolnavi de o boala terminala si nu au cui sa lase o suma substantiala de bani. Iar tu le-ai sarit in ochi pentru ca esti o persoana altruista si meriti acea suma din partea lor.Cum conturile sunt false, si de cele mai multe ori sunt persoane straine care incearca sa va abordeze va veti da seama imediat. Textele originale, cel mai probabil din franceza sau engleza sunt traduse cu Google Translate in limba romana. Astfel ca va veti da seama imediat din cursivitatea textului ca tocmai ati fost implicat intr-o teapa online. Iata mai jos un exemplu venit chiar de la cititorii nostri:"Buna ziua, imi pare rau ca am luat legatura cu tine. Tocmai am vazut profilul tau si am spus ca esti persoana de care am nevoie. Pe scurt, ma numesc Alberto Jacque Zyada, sunt olandez si locuiesc in Togo. Togo, sufer de o boala grava care ma condamna la moarte sigura, este cancer de gat si am o suma de 150.000 Euro pe care as vrea sa o dau unei persoane de incredere.Sincer, astfel incat sa o folositi bine. Am o afacere de import de petrol rosu in Togo si mi-am pierdut sotul acum 6 ani, ceea ce m-a emotionat foarte mult si nu m-am putut recasatori pana astazi. 'hui. Nu am avut copii. As vrea sa fac din aceasta suma un cadou inainte de moartea mea. Puteti sa va numarati zilele pentru absenta acestei boli care nu avea leac, dar un sedativ francez nu ar dori sa stie daca este posibil sa beneficiati de acest dar", se arata in textul celui care incearca sa-ti obtina datele personale.Pentru a-ti castiga increderea, avand in vedere ca tu esti tinta, acesta cere prietenia mai multor contacte din lista ta pentru a te convinge ca aveti si contacte in comun si, prin urmare, ca este ceva cat se poate de real.Cum cititorul nostru nu s-a lasat convins pledoaria infractorilor cibernetici a schimbat cateva replici cu respectivii si apoi cand i-au cerut un numar de telefon acesta le-a dat un numar de telefon public ce apartine Politiei Romane.