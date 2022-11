Nu vom cunoaste locatia noii centrale nucleare in acest an

Locatia viitoarei centrale nucleare nu va fi facuta publica in acest an, potrivit secretarului de stat in Ministerul Economiei Tudor Serban.

"Anul asta, parerea mea, nu vom sti locatia viitoarei centrale nucleare", a spus Serban, citat de Mediafax.

In schimb, ministrul intermar al Economiei, Adriean Videanu, a declarat, joi, ca ar putea face public amplasamentul in urmatoarele doua saptamani.

Potrivit lui Serban, locatiile avute in vedere de autoritati sunt secrete, pentru ca, in functie de loc, fiecare companie sa-si poata aplica tehnologia pe care s-o foloseasca.

In Romania functioneaza o singura centrala nucleara, la Cernavoda, avand o putere de circa 1.400 de MW, asigurand 18% din consumul national. Aici se vor construi alte doua reactoare, in perioada 2015 - 2016, investitiile ridicandu-se la patru miliarde de euro.