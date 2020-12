Numarul radierilor de firme a scazut cu mai bine de jumatate in 2020

- municipiul Bucuresti - 6.652 (cu aproape 38% mai putine fata de ianuarie-octombrie 2020),

- Cluj - 1.907 (minus 44,06%),

- Constanta - 1.818 (minus 31,63%),

- Timis - 1.792 (minus 37,97%).

- Ialomita - 282 (in scadere cu 57,85% fata de aceeasi perioada din 2019),

- Covasna - 289 (minus 59,35%)

- Calarasi - 336 (minus 63%).

- Bucuresti (878),

- Timis (227),

- Constanta (221),

- Cluj (211)

- Bihor (206).

Cele mai multe radieri au fost inregistrate in:La polul opus, cele mai putine radieri au fost consemnate in judetele:In primele zece luni din 2020, in niciun judet nu s-au inregistrat cresteri ale numarului de radieri, in timp ce scaderile cele mai semnificative au fost consemnate in judetele Olt (minus 74,35%), Gorj (minus 71,46%) si Maramures (70,96%).Pe domenii de activitate, numarul cel mai mare de radieri a fost inregistrat in comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor - 11.141 (minus 57,92% raportat la ianuarie-octombrie 2020), constructii - 3.836 (minus 53,78%) si activitati profesionale, stiintifice si tehnice - 3.506 (minus 49,51%).In luna octombrie 2020 au fost inregistrate 4.782 de radieri, cele mai multe in: