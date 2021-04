O noua obligatie pentru angajatori dupa ce ministerul Muncii a modificat modelul contractului de munca

Intr-o postare pe Facebook Raluca Turcan a anuntat ca a fost modificat modelul cadru al contractului individual de munca si a fost introdusa o noua obligatie care ii revine angajatorului, sa informeze salariatul, in momentul angajarii, cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat."Pilonul II de pensii , administrat privat, este obligatoriu si vine in completarea pensiei de stat. Orice angajat din Romania contribuie la acest pilon de pensii si este extrem de important sa se informeze si sa opteze in cunostinta de cauza pentru un fond privat care sa ii administreze acesti bani, economisiti de-a lungul carierei, pentru a-si suplimenta veniturile in momentul pensionarii.Prin urmare, am modificat modelul cadru al contractului individual de munca si am introdus o noua obligatie care ii revine angajatorului: sa informeze salariatul, in momentul angajarii, cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat.Cred ca este important sa punem accent mai mare pe aceasta componenta de informare si de constientizare a angajatilor ca au aceasta optiune, astfel incat sa poata sa-si decida singuri viitorul, alegand constient in loc sa fie repartizati aleatoriu de catre sistem", a scris Raluca Turcan marti pe Facebook.