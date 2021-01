O singura oferta pentru licitatia de 50 de milioane de dolari lansata de Cupru Min. O companie din Singapoare vrea sa cumpere concentratul de cupru exploatat in Apuseni

Potrivit adevarul.ro , pana la termenul din 17 decembrie 2020 a fost depusa o singura oferta, din partea companiei Trafigura din Singapore, care a participat la licitatie si in alti ani, fara insa a obtine contractul.In absenta partenerului traditional al celor de la Cupru Min, societatea Ronefer SRL Voluntari, reprezentantii companiei miniere vor trebui sa se multumeasca cu pretul oferit de Trafigura.Surse neoficiale sustin ca valoarea ofertei este mai mica decat cea din 2020, cand contractul a fost obtinut de firma din Voluntari. Unul dintre motivele pentru care Ronefer nu a participat la licitatia ar fi faptul ca are de recuperat 12 milioane de lei TVA de la stat.Comisia de licitatie a solicitat companiei din Singapore sa isi imbunatateasca oferta, ultimul cuvand asupra contractului urmand sa il aiba consiliul de administratie al societatii. Cupru Min va vinde in 2021 cantitatea de 43.500 tone de concentart de cupru. Anul trecut, o tona de concentrat a fost vanduta cu pretul de 1.253,89 dolari, iar contractul a avut o valoare de peste 55 de milioane de dolari.Cupru Min Abrud este o companie din domeniul mineritului neferos ce are ca actionar unic statul roman. Societatea a obtinut rezultate pozitive in ultimii ani, in care a realizat investitii doar prin finantare proprie. Minerul explotatat din cariera de la Rosia Poieni are un continut de 0,37 - 0,4% cupru. In urma prelucrarii in cele doua linii de flotatie existente la Uzina din Dealul Piciorului, concentratia ajunge la 20-21%.In ultimul an contabil, 2019, societatea a inregistrat o valoare a cifrei de afaceri nete de 262,8 milioane de lei si un profit net de 7,64 de milioane de lei.