Obligativitatea asigurarii locuintei - amanata pentru 1 ianuarie 2010

Nicolae Crisan, consilier principal in cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, a declarat, joi, la Brasov, ca spera ca "asigurarea obligatorie a locuintelor sa devina obligatorie de la 1 ianuarie 2010".

Initial, in cursul acestui an se astepta ca 1 iulie sa fie data la care sa intre in vigoare aceasta obligativitate, arata AmosNews.

"Asigurarea locuintei a fost obligatorie pana in 1995, dar din considerente economice s-a renuntat la ea. In urma cu sase ani, avand in vedere faptul ca clima s-a schimbat si Romania a inceput sa aiba de suferit din aceasta cauza, a fost reluata problema asigurarii obligatorii a locuintei, dar inca nu s-au incheiat toti pasii necesari pentru a trece la incheierea acestor polite", a afirmat Crisan, fost presedinte al CSA.

De altfel, acesta a spus ca romanii vor trebui sa plateasca 20 de euro/anual (locuinta tip A) in mediul urban si 10 euro/anual in mediul rural (locuinta tip B), corespunzator unei valori asigurate de 20.000 de euro si, respectiv, 10.000 de euro.

Tipul A este, potrivit normelor CSA, o constructie cu structura de rezistenta din beton armat, metal, ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, iar tipul B este o constructie cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

Cristea spune ca societatile de asigurari care doresc sa devina asiguratori autorizati pentru acest proiect trebuie sa devina asociati in cadrul Pool-ului de Asigurari impotriva Dezastrelor (PAID).

"Se vor plati doar pagubele realizate de dezastrele naturale - cutremure, alunecari de pamant sau inundatii ca si catastrofe naturale", au explicat cei de la CSA.

Nu toate societatile de asigurari vor putea deveni asociati in cadrul PAID, ci doar cele care au cate o sucursala in fiecare judet, care au angajati calificati si care au tehnica de calcul si software-ul necesar pentru realizarea acestei activitati.

Potrivit conducerii CSA, despagubirea se va realiza la cursul leu/euro din ziua incheierii politei, in timp ce primele de asigurare se vor plati la cursul valabil in ziua efectuarii platii.

Specialistii prezenti la seminar au estimat ca in Romania sunt opt milioane de locuinte, dintre care doar jumatate se vor asigura, astfel incat dupa intrarea in vigoare a legii se vor aduna doar 80 de milioane de euro.

Acestia au spus ca, in cazul unui cutremur devastator ar fi nevoie de o suma minima de 4 miliarde de euro. Din calculele specialistilor a rezultat ca acesti bani se vor aduna in 60 de ani.