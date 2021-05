Cum obtinem cea mai buna oferta la banca pentru un credit. Ce e mai avantajos, creditul ipotecar sau Prima Casa

Va prezentam un exemplu, calculat la un salariu de 10.000 lei:

Tot mai multi romani sunt tentati sa-si faca un credit pentru o locuinta. Bancile vin cu tot felul de oferte, insa in pandemie oamenii au fost mai reticenti. Ziare.com va arata cum puteti beneficia de o oferta avantajoasa.Valentin Anghel, broker de credite si CEO al unei agentii de brokeraj, a declarat pentru Ziare.com ca primul pas pentru accesarea unui credit este verificarea dobanzilor bancilor."In primul rand, ne uitam la dobanzile bancilor si asta este simplu pentru oricine sa faca o comparatie.Apoi, va trebui sa fim foarte atenti sa vedem daca mai exista alte comisioane, cum ar fi: de acordare, anuale, lunare, rambursare, anticipata.Totodata, va trebui sa vedem daca oferta respectiva este conditionata de a face sau nu asigurare de viata. O asigurare de viata, mai ales daca nu dorim sa facem, ne poate creste inutil costul creditului.Dupa ce am identificat oferta cea mai buna, va trebui sa vedem daca in aceasta oferta este acceptat imobilul pe care vream sa-l achizitionam. Nu toate ofertele bune sunt pentru orice tip de imobil", a declarat Valentin Anghel, broker de credite si CEO al unei agentii de brokeraj.Cat priveste diferentele dintre creditul ipotecar si noua casa, expertul spune ca ofertele difera in functie de profilul clientilor."In mare masura, principalele diferente tin de pret, adica dobanda mai mica / mai mare plus suma maxima pe care o poti accesa, conform venitului pe care il ai", a spus brokerul de credite.I. Banca 1 (grad mic de indatorare, dobanda mica)1. Grad de indatorare 40%:- Suma maxima acordata: 830.000 lei- Dobanda: 2,34% + IRCC = 4,01%- Perioada: 360 luni- Rata: 3.967 lei2. Grad de indatorare 45%:- Suma maxima acordata: 940.000 lei- Dobanda: 2,34% + IRCC = 4,01%- Perioada: 360 luni- Rata: 4.493 leiInsa dobanda poate fi mai mica in anumite conditii speciale.II. Banca 2 (grad mic de indatorare, dobanda mare)1. Grad de indatorare 40%:- Suma: 750.000 lei- Dobanda: 3,25 % + IRCC = 4,92%- Perioada: 360 luni- Rata: 3.990 lei2. Grad de indatorare 45%:- Suma: 845.000 lei- Dobanda: 3,25% + IRCC = 4,92%- Perioada: 360 luni- Rata: 4.495 leiIII. Banca 3 (grad mare de indatorare, dobanda medie)Grad de indatorare 55%:- Suma: 1.050.000 lei- Dobanda: 3,01% + IRCC = 4,77%- Perioada: 360 luni- Rata: 5.490 lei."In functie de profilul fiecarui client in parte, pentru anumite persoane poate fi mai avantajos, insa pentru altele, nu. In general, pentru persoanele cu venituri mici, spre exemplu: pana in 5.000 lei, creditul Noua Casa poate fi mai avantajos din punct de vedere al dobanzii, cat si din punct de vedere al incadrarii, astfel incat clientul poate obtine o suma mai mare a imprumutului.Persoanele cu venituri peste 5.000 lei ar putea accesa o suma mai mare printr-un credit ipotecar standard, decat prin programul Noua Casa, iar dobanda ar putea fi usor mai ridicata", sustine Valentin Anghel.De altfel, printr-o discutie cu un specialist inainte de aplica pentru un credit, putem vedea daca ne incadeam la dobanzi preferentiale pentru creditele ipotecare.Un credit pentru nevoi personale se poate obtine cel mai repede in 1-3 zile, iar un credit ipotecar se poate obtine cel mai rapid in 2-3 saptamani, potrivit specialistilului.Conform reglementarilor BNR , clientii persoane fizice se pot indatora maximum 40% din venituri in conditiile in care mai detin in proprietate un alt imobil.Daca nu detin in proprietate un alt imobil, clientii ar putea sa se indatoreze pana la 45% din venituri.Exista totusi si exceptii doar la anumite banci si doar pentru un anumit segment de clienti, care se pot indatora pana la 55% din venituri.