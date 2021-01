Ce oferte iti propun furnizorii de electricitate daca inca nu ti-ai schimbat contractul

O reducere de 2 lei

E.ON Energie este si mai "generoasa"

De unde atata "generozitate"?

Pe acest principiu, Enel ofera clientilor sai din Capitala si din regiunea Muntenia Sud o reducere de 3,5% la pretul energiei din serviciul universal, precum si discounturi de 7,5% pentru consumatorii din Dobrogea si de 10,5% pentru locuitorii din Banat, pana la mijlocul acestui an."In urma aprobarii Ordinului nr. 5/2021 de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, Enel Energie si Enel Energie Muntenia le ofera clientilor casnici aflati in piata serviciului universal preturi reduse, valabile pana cand acestia aleg o oferta pe piata concurentiala, dar nu mai tarziu de sfarsitul lunii iunie 2021", a anuntat compania.Preturile pentru piata de serviciu universal sunt 0,367 lei pe kWh pentru Banat, 0,356 lei pe kWh pentru Dobrogea si 0,340 lei pe kWh pentru Muntenia Sud.Cea mai mica oferta a Enel, fara abonament, este 0,329 lei pe kWh, prin urmare reducerile sunt de 10,5% pentru Banat, 7,5% pentru Dobrogea si 3,5% pentru regiunea Muntenia Sud, care include Capitala.Clientii companiei vor putea decide daca opteaza pentru una dintre ofertele disponibile pe piata libera sau daca raman pe piata serviciului universal.Furnizorul de energie CEZ va reduce cu un ban pe kWh, pana la mijlocul acestui an, pretul energiei pentru consumatorii casnici care nu si-au schimbat contractul si au ramas in piata de serviciu universal. Adica, daca ati ramas pe serviciul universal si consumati pe luna undeva la 200 de kWh,Astfel, daca pretul de serviciu universal al CEZ este de 0,3415 lei pe kWh, iar oferta standard fara abonament CEZ Rezidential este de 0,3315 lei pe kWh,"CEZ Vanzare a decis sa ofere tuturor clientilor sai casnici aflati in regim de Serviciu Universal o reducere fata de tariful aferent Serviciului Universal valabil de la 1 ianuarie 2021. Clientii casnici aflati inca in regim de Serviciu Universal vor primi in perioada imediat urmatoare o informare despre stadiul si modificarile procesului de liberalizare, precum si 3 oferte (CEZ Rezidential - cea mai mica oferta concurentiala CEZ Vanzare - fara abonament inclus, CEZ Eficient Standard - oferta concurentiala CEZ Vanzare - cu abonament inclus si oferta pentru Serviciul Universal)" a anuntat compania zilele trecute.Contractarea ofertei concurentiale va putea fi efectuata fara vizite la Centrele de Relatii cu Clientii CEZ Vanzare prin completarea si transmiterea formularului de selectie la cez_crc@cez.ro, iar o copie a noului contract de energie se va trimite clientului, prin canalul de comunicare ales.Ofertele transmise vor fi insotite de un formular de selectie. Completarea formularului cu bifarea ofertei acceptate, semnarea si trimiterea acestuia catre furnizor reprezinta acordul clientului pentru contractare.Toti clientii casnici CEZ Vanzare in regim de Serviciu Universal vor beneficia in perioada ianuarie - iunie 2021 de o reducere fata de pretul aferent serviciului universal, chiar daca nu au ales o oferta. Daca pana la data de 30 iunie 2021, clientii nu au optat pentru o oferta in regim concurential, acestora li se va aplica tariful standard de serviciu universal.Vineri, 22 ianuarie, compania CEZ Vanzare a decis sa ofere tuturor clientilor sai casnici aflati in regim de Serviciu Universal o reducere fata de tariful aferent Serviciului Universal valabil de la 1 ianuarie 2021, iar acestia vor primi in perioada imediat urmatoare o informare despre stadiul si modificarile procesului de liberalizare, precum si trei oferte.Cele trei oferte sunt CEZ Rezidential - cea mai mica oferta concurentiala CEZ Vanzare - fara abonament inclus, CEZ Eficient Standard - oferta concurentiala CEZ Vanzare - cu abonament inclus, precum si oferta pentru Serviciul Universal. Ofertele transmise vor fi insotite de un formular de selectie. Completarea formularului cu bifarea ofertei acceptate, semnarea si trimiterea acestuia catre furnizor reprezinta acordul clientului pentru contractare.Si E.ON Energie Romania a anuntat ca va acorda o reducere comerciala clientilor companiei care, dupa data de 1 ianuarie 2021, nu au optat pentru incheierea unui contract concurential pentru serviciul de furnizare a energiei electrice.In cazul E.ON, pretul de serviciu universal este de 0,340 lei pe kWh, iar oferta fara abonament pe piata concurentiala este 0,339 lei pe kWh, asadar reducerea va fi de o zecime de ban."Reducerea va fi egala cu diferenta dintre pretul serviciului universal si pretul din oferta concurentiala pe care compania o va transmite in saptamanile urmatoare clientilor sai. Perioada pentru care se va aplica aceasta reducere este de la 1 ianuarie 2021 si pana la momentul la care clientii au incheiat un nou contract concurential, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2020", spun reprezentantii companiei.Celor care inca nu au ales o oferta de pe piata concurentiala, E.ON le va asigura in continuare serviciul de furnizare a energiei electrice in baza contractului actual, la pretul din oferta de serviciu universal, valabil pentru 12 luni, de 0,340 lei/kWh, respectiv 0,56338 lei/kWh (cu tarifele reglementate de transport, distributie si servicii de sistem incluse).In acest pret nu sunt incluse tarifele pentru certificate verzi, contributie pentru cogenerarea de inalta eficienta, TVA si acciza. ANRE a emis un ordin, la mijlocul acestei saptamani, potrivit caruia clientii casnici vor primi din partea furnizorului actual cea mai buna oferta, fara abonament, si vor putea beneficia de o reducere comerciala care sa acopere diferenta dintre pretul din oferta de serviciu universal aplicabila in primul semestru al anului 2021 si pretul din oferta concurentiala cu valoarea cea mai mica.