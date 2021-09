Cele mai bune oferte de investiţii pentru România în septembrie. Ce câştiguri poți obține cu risc "la siguranţă"

Comparativ cu luna august, oferta Ministerului pentru septembrie este mai bună, pentru că dobânzile sunt mai mari.Astfel, românii pot cumpăra titluri de stat cu dobânzi de până la 4,15% pe an, la o valoare nominală de 1 leu şi sunt în forma dematerializată.Titlurile de stat pot fi cumpărate:• între 1 – 28 septembrie, de la unităţile Trezoreriei Statului;• între 1 – 27 septembrie, pentru mediul urban şi 1 – 24 septembrie, pentru mediul rural prin Compania Naţională Poşta Română.Totodată, dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune iar titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans.Să vedem acum ce oferte pun la dispoziţie instituţiile financiare. Astfel, prin intermediul comparatoarelor FinZoom.ro și Conso.ro , pe care va invităm sa le utilizaţi,datele extrase arată că cele mai bune oferte ale băncilor au dobânzi care variază între 2,5 – 3,8%.Cu toate că este o perioadă nepredictibilă pe piata financiară și este complicat de prognozat inflația, avem ca punct de reper estimările Băncii Naţionale a României , care prognozează o inflație de 3,4%, cu un interval de incertitudine de 1,6 puncte procentuale pentru finalul trimestrului III al anului viitor.Așadar, la o investiție de 5.000 de lei, într-una dintre ofertele cu risc mic, cumpărând titluri de stat, emisiunea pe 1 an a programului Tezaur din septembrie ar înseamna un câștig de 162,5 lei (nu se impozitează câștigul), potrivit exercițiului realizat de hotnews.ro. Iar pentru bănci, puteţi opta pentru oferta cea mai bună, consultând comparatoarele FinZoom.ro și Conso.ro.Pentru emisiunea de 3 ani, Ministerul Finanțelor are la Tezaur o dobândă de 3,75%, respectiv un câștig de 562,5 lei, adică primiți anual 187,5 lei. În comparaţie, ofertele cele mai bune la bănci arată dobânzi între 2,8 – 4,2%/an. După 3 ani, câștigul cumulat este de 378 – 567 lei (după comisioane și impozit).Pentru investiția pe 5 ani, la Tezaur, statul oferă dobândă de 4,15%/an. După cei 5 ani ati putea câştiga 1.037,5 lei, adică 207,5 lei/an. La bănci se pot găsi oferte pe termen mai lung, precum conturile de economii, dar dobânzile sunt prea mici pentru a le menționa aici. O persoană ar putea să depună banii pe termen scurt și să profite, să spunem după 3 ani, de alte oferte ori poate va dori să facă alte tipuri de investiții.Bineînțeles, puteţi ieși din zona de comfort și dacă vizați câștiguri mai mari, puteți investi pe piața de capital, acțiuni, însă pentru asta este nevoie de o amplă documentare. Există fonduri de investiții cu risc foarte mic, unde vă puteti înscrie chiar și cu 50 lei, cumpărând câteva unități de fond.