Oficialii Blue Air anunta ca nu pot returna banii pe cursele aeriene anulate: "Sunt 20 de milioane de euro, nu avem de unde sa-i rambursam"

Managerul Oana Petrescu: Nu avem de unde sa rambursam contravaloarea biletelor anulate

"Blue Air nu intra in insolventa, dimpotriva - se protejeaza.", a transmis Blue Air intr-un comunicat de presa.Compania precizeaza ca "aceasta procedura face parte din strategia de restructurare a Blue Air ca urmare a contextului creat de pandemia de COVID-19, context care a determinat, in perioada martie-iunie 2020, o reducere cu peste 100 mil. Euro a incasarilor fata de nivelul estimat si planificat pentru aceasta perioada"."Odata cu reluarea programului normal de zbor, Blue Air va fi in masura sa genereze, in urmatoarele 18 luni, veniturile necesare atat platii datoriilor esalonate care vor constitui parte a procedurii de concordat, cat si a datoriilor catre pasageri si agentii, in timp ce pierderile directe generate de pandemie vor fi acoperite prin ajutorul de stat aprobat de catre Guvernul Romaniei prin Memorandum-ul adoptat in data de 23 aprilie 2020", a mai transmis Blue Air."Procedura concordatului preventiv, asa cum aceasta este definita in legislatia romana, este o procedura de salvgardare prin care debitorii aflati in stare de dificultate financiara (nu in insolventa!) pot ajunge la un acord formal cu creditorii lor cu privire la plata datoriilor si prin care pot asigura continuitatea si viabilitatea companiei, astfel incat aceasta sa fie capabila sa isi stinga datoriile si continue activitatea", mai arata Blue Air.Ptrivit Blue Air, procedura de concordat preventiv are ca scop crearea unui teren solid care sa permita companiei depasirea acestei perioade. "Pe parcursul acestei proceduri, Blue Air va beneficia de asistenta KPMG Restructuring SPRL (departamentul de restructurare al KPMG Romania) ca administrator concordatar formal si consultant pe parte de restructurare. Decizia de accesare si implementare a acestei proceduri s-a facut pe baza unei comunicari constante cu principalii parteneri, acestia intelegand complexitatea situatiei economice declansate de pandemie"."Biletele anulate sunt 20 de milioane de euro, nu avem de unde sa-i rambursam. Nu e ca nu vrem. Si asta e situatia la toate liniile aeriene, nu suntem singurii. E o problema masiva in industrie. Noi asteptam ajutorul de stat si atunci vom putea plati, dar pana atunci nu avem cum", a declarat Oana Petrescu, Director general Blue Air, pentru Libertatea Imprumutul de la Guvernul Romaniei aprobat de Comisia Europeana pentru a fi acordat Blue Air, in valoare de peste 65 de milioane de euro, inca nu a ajuns in conturile companiei aeriene.Potrivit Adevarul , imprumutul de la Guvernul Romaniei aprobat de Comisia Europeana pentru a fi acordat Blue Air, in valoare de peste 65 de milioane de euro, inca nu a ajuns in conturile companiei aeriene. De asemenea, veniturile companiei au scazut dramatic deoarece de la mijlocul lunii martie pana in 1 iulie Blue Air a operat doar cateva zeci de zboruri charter.Citeste intreaga stire: Blue Air a intrat de astazi in procedurile de prevenire a insolventei. Ce se intampla cu biletele anulate in valoare de 20 de milioane de euro