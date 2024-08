Olandezii isi iau case cu 25% din valoarea contractului

Datorita unui sistem bazat pe plata post-contract a valorii reziduale, pe perioada unui contract de credit ipotecar, un client olandez poate plati numai 25% din valoarea totala a contractului, la un imprumut ipotecar pe 30 de ani.

Aceasta este formula financiara cu care isi pot cumpara case olandezii, arata Evenimentul Zilei. In Romania, nivelul de trai mai scazut, rata mica a tranzactiilor imobiliare si mentalitatea romanilor ii determina pe bancheri sa le ofere vest-europenilor pachete de servicii mult mai atractive, cel putin la creditele ipotecare.

Rate de patru ori mai mici!

Serviciile de care se bucura clientii olandezi ai unei banci din Tara Lalelelor difera mult de cele puse la dispozitia romanilor. "La creditele ipotecare, olandezii ajung sa plateasca rate de patru ori mai mici decat clientii din Romania", apreciaza chiar specialistii Fortis Bank.

Fortis este un grup financiar belgian, care a anuntat BNR ca va desfasura activitati si pe piata romaneasca, dar nu a anuntat cand isi va incepe activitatea. Grupul financiar este deja prezent pe piata de leasing si pe cea de factoring.

Iti raman bani dupa terminarea contractului

"La finalul contractului, clientului ii mai raman in cont cateva mii de euro, pe care ii poate folosi la amenajarea locuintei achizitionate", a explicat Leon Willink, director regional Fortis Olanda.

Pe de o parte, valoarea totala a creditului acordat acopera nu numai pretul locuintei, ci si celelalte cheltuieli pe care le implica o astfel de tranzactie: impozitul platit municipalitatii, care este 6% din valoarea tranzactiei, comisionul agentiei imobiliare si taxele notariale.

Ads

In Olanda, valoarea admisa de banca drept garantie pusa pe un contract este mai mare decat cea calculata in Romania, unde creditul acordat poate acoperi doar valoarea casei pe care clientul urmeaza sa o cumpere.

"Caloarea creditului trebuie sa acopere, in Olanda, 125% din taxa de evacuare silita calculata de banca, care poate reprezenta cel putin 85% din pretul de vanzare-cumparare al imobilului", a mai adaugat Willink. "Este un risc pe care banca si-l asuma in primii doi ani in care se deruleaza creditul, dar stim ca putem avea incredere in clientii nostri de aici", a explicat acesta.

Olandezii isi schimba casa odata la 10 ani

De regula, olandezii nu locuiesc mai mult de opt - zece ani in acelasi imobil, asa ca valoarea reziduala nu este o problema. Desi creditele ipotecare pentru persoane fizice sunt acordate tot pe 30 de ani, in Olanda este prevazuta o valoare reziduala de 75%.

Practic, clientul plateste, in cei 30 de ani de contract, doar 25% din valoarea creditului contractat, plus dobanda, urmand ca la final sa achite si restul de 75% din valoarea creditului. Clientul este multumit, deoarece este sigur ca poate achita valoarea reziduala, fie pentru ca vinde casa la un pret mai mare, fie pentru ca poate contracta un alt credit.

"Este, cred, si o chestiune de mentalitate care nu functioneaza inca in Romania. Mentalitatea romanilor este reflectata in rata scazuta de tranzactionare pe piata imobiliara", a mai adaugat directorul Fortis.

Ads