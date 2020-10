Grupul OMV Petrom raporteaza un profit net in scadere cu 70% in primele noua luni

In acelasi timp, veniturile din vanzari au scazut cu 17%, pana la 15,1 miliarde de lei.Rezultatul din exploatare CCA , excluzand elementele speciale, a fost de 1,8 miliarde de lei, in scadere cu 47%.De asemenea, investitiile au fost si ele mai mici cu 15%, ajungand la 2,4 miliarde de lei.In primele noua luni, contributia companiei la bugetul de stat a fost de 7,2 miliarde de lei, inclusiv dividende in valoare de 360 de milioane de lei platite statului roman."Izbucnirea globala a pandemiei Covid-19 continua sa aiba un impact major asupra evolutiei economiei globale. Desi preturile la titei au crescut usor in timpul celui de-al doilea trimestru ca urmare a reducerii ofertei, ele raman in continuare volatile. Cresterile recente ale cazurilor Covid-19 din intreaga lume ar putea duce la intarzierea redresarii asteptate a cererii, ca urmare a reactiei guvernelor si cetatenilor", spun reprezentantii companiei.Astfel, consecintele pandemiei Covid-19, amploarea si durata efectelor asupra economiei nu pot fi estimate intr-un mod credibil la acest moment.Totusi, OMV Petrom monitorizeaza indeaproape evolutiile si evalueaza in mod regulat impactul asupra fluxului de trezorerie si a lichiditatii Grupului."OMV Petrom raspunde situatiei cu masuri specifice in vederea mentinerii stabilitatii economice a Grupului si asigurarii furnizarii de energie. Sanatatea si bunastarea fiecarui angajat este prioritatea numarul unu. In acelasi timp, OMV Petrom implementeaza masuri specifice de protejare a sanatatii financiare a Grupului, respectiv reducerea investitiilor si taierea costurilor. Din perspectiva actuala, preconizam ca, pe baza masurilor enumerate mai sus, capacitatea Grupului de a isi continua activitatea nu este afectata", se mai arata in comunicat.Pentru 2020, OMV Petrom preconizeaza ca pretul mediu al titeiului Brent va fi 40 dolari pe baril, fata de 64 de dolari anul trecut."Ca urmare a impactului Covid-19,cererea de produse petroliere si electricitate se estimeaza a fi sub nivelul inregistrat in 2019, in timp ce cererea pentru gaze naturale este estimata la un nivel similar cu cel al anului 2019, sustinuta de industrii mari consumatoare de gaze naturale", mai spun responsabilii companiei petroliere.