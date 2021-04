OMV Petrom anunta ca va deveni operator al perimetrului Neptun Deep, in cazul in care Romgaz finalizeaza preluarea participatiei in proiect

"OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est si Romgaz, cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania, coopereaza pentru a debloca resursele de gaze naturale din Marea Neagra. Acestea sunt esentiale pentru securitatea energetica a Romaniei, pentru succesul tranzitiei energetice si pentru a genera crestere economica . In situatia acceptarii ofertei Romgaz de catre ExxonMobil, OMV Petrom va actiona ca operator al perimetrului Neptun Deep", a informat OMV Petrom.Exxon Mobil si OMV Petrom exploreaza blocul de mare adancime Neptun din Marea Neagra , unde rezultatele preliminare au indicat rezerve de 42-84 de miliarde de metri cubi de gaze (Romania consuma 11 miliarde pe an), insa companiile au amanat decizia de a merge mai departe cu etapa de extractie.Dezvoltarea perimetrului Neptun Deep ar putea fi prima productie de hidrocarburi in ape de mare adancime din Romania. Costurile unui astfel de proiect de productie gaze in zona de apa adanca poate ajunge la cateva miliarde dolari. Perimetrul Neptun se afla, de exemplu, la 200 km distanta de uscat, iar toata infrastructura , inclusiv conductele, trebuie construite."Marea Neagra este o oportunitate unica pentru Romania si suntem angajati sa contribuim la materializarea ei. OMV Petrom are o experienta de peste 40 de ani ca operator in Marea Neagra si beneficiaza, de asemenea, de capabilitatile internationale in operatiuni de mare adancime ale grupului OMV", spune Christina Verchere, CEO OMV Petrom.ExxonMobil a anuntat ca doreste sa se retraga din Romania, iar Romgaz a depus o oferta pentru a prelua participatia gigantului american ExxonMobil. Producatorul de gaze Romgaz, una din cele mai profitabile companii de stat, a anuntat pe 31 martie ca a depus oferta angajanta de cumparare integrala a actiunilor ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care detine 50% din drepturile de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrul XIX Neptun Zona de Apa Adanca, restul participatiei de 50% fiind al OMV Petrom."Suntem pregatiti sa fim parteneri egali la realizarea acestui proiect strategic. In cazul in care oferta noastra va fi acceptata, OMV Petrom va deveni operatorul proiectului", spune Aristotel Jude, director general Romgaz.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze la nivel de grup de 53 milioane bep in 2020. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW. Pe piata distributiei de produse petroliere cu amanuntul, grupul este prezent in Romania si tarile invecinate prin intermediul a 793 benzinarii, la sfarsitul anului 2020, sub doua branduri, OMV si Petrom.OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51% din actiunile OMV Petrom. Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,6% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 7%, iar 21,4% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contributii de aproximativ 32 miliarde de euro reprezentand taxe, impozite si dividende platite in perioada 2005 -2020. Din 2007, OMV Petrom a integrat in strategia sa de business principiile responsabilitatii corporatiste. In perioada 2007-2020, compania a alocat aproximativ 72 milioane euro pentru dezvoltarea comunitatilor din Romania, concentrandu-se pe protectia mediului, educatie, sanatate si dezvoltare locala.Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom si-a anuntat sprijinul pentru recomandarile emise de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD, grupul operativ pentru publicarea informatiilor financiare referitoarela schimbarile climatice) privind riscurile si oportunitatile asociate schimbarilor climatice.Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la tranzactionare pe piata Bursei de Valori din Bucuresti (BVB) si a Bursei din Londra (LSE). Actionar principal este statul roman cu o participatie de 70%. Compania are o experienta vasta in domeniul explorarii si producerii de gaze naturale, istoria sa incepand acum mai bine de 100 de ani, in anul 1909.Romgaz face explorare geologica in scopul descoperirii de noi zacaminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zacamintelor din portofoliul companiei, depoziteaza subteran gaze naturale, efectueaza interventii, reparatii capitale si operatii speciale la sonde si asigura servicii profesioniste de transport tehnologic. In 2013 Romgaz si-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producator si furnizor de energie electrica.