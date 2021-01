Safar (CEZ Romania): Atentie la capcanele din noile contracte la energie. Nu exista miracole in ofertele ieftine

Este vorba despre oferte foarte bune la prima vedere, care insa fie nu arata toate costurile, fie sunt pentru o perioada mica de timp. De asemenea, unii agenti de vanzari merg din usa in usa si sperie oamenii ca trebuie sa semneze urgent noi contracte , altfel raman fara curent.Safar recomanda consumatorilor sa nu intre in panica, pentru ca nu ramane nimeni fara curent. Cel mai bine ar fi sa studieze ofertele de pe site-urile furnizorilor si sa aleaga ce li se potriveste mai bine nu doar din punctul de vedere al pretului, ci si, spre exemplu, al modului de plata sau al felului in care vor primi factura, online sau print.Totodata, el a subliniat ca CEZ vine cu o oferta inedita, in care va acoperi, alaturi de o companie de asigurari, factura timp de sase luni daca respectivul consumator se infecteaza cu Covid sau isi pierde jobul in timpul contractului.Ondrej Safar a vorbit, in interviu, si despre preluarea CEZ Romania de catre fondul de investitii MIRA si a aratat ce va insemna acest lucru pentru consumatorii din portofoliul companiei.Ondrej Safar: Piata a fost liberalizata la 1 ianuarie si consumatorii au optiunea de a-si alege furnizorul. Insa ei au avut aceasta optiune si pana acum, deci nu este ceva nou pentru Romania, a mai avut loc o liberalizare a pietei anterior si clientii au avut aceasta optiune chiar si in ultimul an.Noutatea acum este ca, asa cum arata directivele europene, piata de electricitate nu mai poate fi reglementata si Romania a trebuit sa finalizeze acest lucru la sfarsitul anului trecut, altfel risca demararea unei proceduri de infringement din partea Uniunii Europene.Acum, consumatorii sunt in situatia in care au un furnizor de electricitate, sunt in piata de serviciu universal si nu este nicio graba sa alerge undeva, pentru ei nu exista niciun risc sa fie deconectati de la electricitate.In cazul nostru, pentru a linisti situatia - intrucat unii consumatorii au intrat in panica, inclusiv in baza unor informatii transmise prin mass-media, si au mers la centrele de relatii cu clientii pentru a se lamuri - am decis sa extindem cu sase luni perioada in care pot alege orice tarif pe piata concurentiala si le vom acorda diferenta dintre tariful ales si cel de serviciu universal. Deci, nu exista niciun motiv sa intre in panica.Ondrej Safar: Deja am inceput din decembrie sa trimitem informatii clientilor nostri si vom face acest lucru si in perioada urmatoare, pentru ca ei sa vada ce oferte avem. De asemenea, ne pot vizita site-ul, pot suna la call-center, insa o optiune corecta este si aceea de a ramane in piata serviciului universal, nu este nimic dramatic sau care i-ar afecta cumva negativ pe consumatori.Ondrej Safar: Aceasta depinde foarte mult de asteptarile clientului si de comportamentul lui. Spre exemplu, in tarifele noastre exista mai multe tipuri de servicii, clientii nostri pot opta pentru a primi factura electronica, in loc de factura printata - aceasta fiind una dintre cerintele de pe piata serviciului universal - atunci desigur ca va avea un pret mai mic. La fel daca un consumator opteaza pentru plata prin debit direct, aceasta este de asemenea o optiune pentru care clientul poate avea un pret mai mic.Nu este important doar daca tariful este mai mare sau mai mic, ci si daca tariful vine cu anumite conditii. Asa ca, in cazul in care consumatorul accepta anumite conditii, el poate avea preturi diferite.Ondrej Safar: Le-as recomanda oamenilor sa se uite pe cat mai multe oferte, majoritatea le gasiti online si nu trebuie sa iesiti, dar trebuie sa stiti ca exista anumite conditii si trebuie sa fiti atenti la ele. Capcanele care se practica de obicei sunt, spre exemplu, ca aceste oferte prezinta un pret foarte mic, dar nu arata toate componentele pretului, ci se refera doar la o parte din pretul final. O alta practica este ca oferta poate parea foarte atractiva la o prima vedere, dar daca citesti detaliile afli ca acest pret se aplica pentru doar trei luni, iar dupa aceea este vorba despre un alt pret.O alta capcana care se practica se refera la agenti de vanzari care vin la usa si spun ca sunt de la compania de energie, depinde de regiune, si ca trebuie sa semnezi ceva foarte rapid, altfel ramai fara electricitate.Deci cam acestea sunt tacticile de a pacali oamenii care se practica in mod obisnuit. In aceste cazuri, le recomand consumatorilor sa verifice toate informatiile cu furnizorul actual, sa sune la call-center, sa verifice pe site. Pot doar sa le spun oamenilor ca nu exista miracole in ofertele ieftine. Acest lucru nu este valabil doar pentru electricitate, ci pentru orice lucru: cand cumperi ceva, exista un anumit pret, iar daca pretul este prea mic, cel mai probabil in spate se ascunde o pacaleala. Deci, este foarte important sa fim atenti.Ondrej Safar: In acest caz, cel mai bine ar fi sa analizeze modul in care folosesc energia. Poti economisi multa energie daca folosesti modalitatea optima de incalzire si daca utilizezi produse eficiente energetic. In plus, exista si oportunitatea de a produce singur energie, ceea ce va avea un impact mai mare pe termen lung.Asa ca noi le oferim clientilor nostri posibilitatea de a-si instala termostat, care poate ajuta la optimizarea consumului de energie pentru incalzire, fie ca folositi electricitate sau gaze, sau pentru aer conditionat in timpul verii. De asemenea, ne putem ajuta clientii sa acceseze fonduri europene pentru a-si instala panouri fotovoltaice si procedam la fel si pentru clientii IMM-uri care vor sa faca acest lucru accesand programul guvernamental ElectricUp.Acestea sunt moduri in care iti poti reduce factura pe termen lung, in loc sa te pacalesti cu oferte miraculoase de preturi.Ondrej Safar: In total avem aproximativ 1,4 milioane de clienti, din care in jur de o treime pe piata libera si doua treimi pe piata de serviciu universal.Ondrej Safar: In acest moment, furnizam energie pe intregul teritoriu al tarii, deci consumatorii ne pot alege indiferent de regiunea sunt sunt. Avem centre de relatii cu clientii in mai multe orase, precum Bucuresti, Timisoara, Iasi si ne uitam la oportunitatile pe care le avem si la cat de economic este sa ne extindem. Trebuie sa tinem cont ca, daca vrem sa ne extindem prea repede, nu vom mai putea fi atat de atractivi pentru clienti (din punctul de vedere al pretului - n. r.).Ne-am gandit la diferite moduri de abordare si diferite servicii si am venit cu un produs nou, numit CEZ Comfort Asigurat, iar pentru clientii nostri, daca pe perioada contractului, din orice motiv isi pierd slujbele sau se infecteaza cu Covid noi platim factura timp de sase luni. Am venit cu acest produs in parteneriat cu o companie de asigurari. Ne-am gandit ca oamenii sunt ingrijorati de situatia lor economica, precum si de faptul ca se pot infecta si atunci am gandit acest produs.Ondrej Safar: Electricitatea si factura la energie sunt subiecte sensibile si oamenii reactioneaza, pentru ca le este frica sa nu ramana fara energie. Mai ales in aceasta perioada foarte importanta, cand oamenii stau mai mult pe acasa, lucreaza de acasa online si alimentarea cu energie este foarte importanta.AGERPRES: Cum apreciati modul in care autoritatile au gestionat procesul de liberalizare?Ondrej Safar: Procesul de liberalizare nu s-a intamplat acum, ci se intampla de o perioada lunga de timp. Orice se putea face mai bine, dar este ceva ce trebuia facut pentru a nu fi declansata procedura de infringement din partea Uniunii Europene.Cel mai important lucru acum este sa convingem si sa le explicam consumatorilor ca nu este niciun motiv sa intre in panica, ca au timp sa ia o decizie si nu exista niciun risc pentru ei.Ondrej Safar: Aceasta este o intrebare foarte interesanta si exista foarte multi analisti si multe opinii. Pretul energiei depinde de mai multi factori. Suntem parte a pietei europene, iar preturile din Romania sunt influentate de cele din pietele vecine. Exista strategii de tara si strategii la nivel european in ceea ce priveste energiile regenerabile si modul in care se vor dezvolta acestea, noi mecanisme care fac ca sursele clasice de energie sa fie mai scumpe.Asa ca este foarte dificil de a prezice care va fi directia, pentru ca este vorba si de decizii administrative, de multe ori. Deci, este un subiect fierbinte pentru toata lumea si un mare semn de intrebare.Ondrej Safar: Asa cum am informat publicul si actionarii, pe 22 octombrie CEZ si MIRA au semnat acordul de preluare, iar acum este perioada in care finalizam tranzactia si in care obtinem acordul autoritatilor si, de asemenea, mai exista lucruri in contract care trebuie realizate inainte de finalizarea tranzactiei.Pe 23 decembrie, MIRA a primit acordul Comisiei Europene de a prelua CEZ Romania, din perspectiva concurentei, si ne asteptam sa finalizam tranzactia in prima jumatate a acestui an.Ondrej Safar: In Romania mai avem nevoie de acordul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si, de asemenea, exista garantii si alte aspecte pe partea comerciala pe care le discutam.Ondrej Safar: CEZ Romania are aproximativ 2.000 de angajati, iar, pentru consumatori, electricienii care se ocupa de zona lor raman aceiasi. Oamenii cu care obisnuiau sa vorbeasca si centrele de relatii cu clientii vor ramane aceleasi. Deci, consumatorii nu vor simti nicio diferenta. Toate contractele si toate obligatiile vor fi preluate, astfel incat sa nu existe nicio diferenta pentru autoritati si pentru consumatori.Ondrej Safar: Noi am investit aproximativ 60 de milioane de euro anual in retea si aceste lucruri vor continua. Pentru MIRA este pentru prima data cand intra pe piata din Romania si le place tara, le plac activele CEZ si le vad ca pe o oportunitate de a fi o platforma pentru o crestere pe viitor, dar nu stiu in acest moment care sunt planurile de investitii. Stiu ca sunt cu siguranta interesati de Romania si de regiune.Ondrej Safar: A fost foarte important pentru noi sa ne adaptam inca de la inceput. Erau multe necunoscute si avem responsabilitatea sa aducem energie catre case, catre spitale, asa ca a fost important pentru noi sa ne asiguram ca angajatii au tot ce le trebuie, sa fie protejati, sa nu fie nervosi, sa faca o treaba buna. Si sunt mandru sa spun ca am facut cu totii o treaba buna anul trecut.A fost foarte important sa avem toate echipamentele necesare, am asigurat angajatii ca, in cazul nefericit in care se infecteaza, nu va fi vorba de reduceri salariale, compania va compensa tot ce pierd ca urmare a faptului ca sunt bolnavi. Toti cei care au putut lucra de acasa au facut asta, cei care au venit la birou au avut toate conditiile necesare, la fel si cei din teren.A fost important si sa le oferim informatiile corecte de la experti, in momente in care media transmitea informatii contradictorii, sa stie care sunt riscurile si cum sa se poarte.Am inceput lunea trecuta vaccinarea angajatilor, pentru ca noi avem si echipe de teren si intram in valul al doilea. Este important sa le oferim si aici informatiile corecte, care sunt avantajele vaccinarii si potentialele riscuri si este decizia lor daca se vaccineaza sau nu.CITESTE SI: