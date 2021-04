Toti oamenii Gabrielei Firea din companiile municipale. Cine sunt ONG-istii sefi trimisi acasa de Nicusor Dan

Cine este Cezar Costin Stancu

* Director General Directia Generala pentru Tineret in cadrul Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret (2010-2012)

* Director Directia Tabere si Agrement din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului (2013-2016)

* Manager de proiect POSDRU la Ministerul Tineretului si Sportului (2015-2016)

* Vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat la Autoritatea Nationala pentru Cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei (2017- prezent)

* Compania Municipala Service Ciclop (membru CA si fost presedinte al CA in 2017, 2018 si 2019)

* Compania Municipala Sport pentru Toti Bucuresti SA,

* Compania Municipala Strazi Poduri si Pasaje Bucuresti SA

Elena Alexandra Dobre

Vasilica Georgiana Trifu

Ligia Gheorghe (fosta Enache)

"Acest ONG, infiintat in 2018 de fosta administratie a Capitalei, nu facea decat sa cheltuiasca de pomana banii publici - aproape 4 milioane de lei pe an - fara niciun beneficiu real pentru cetateni. Era o companie municipala mai mica, specializata in dat banii pe masini, chirii si salarii, care nu avea nici macar scuza ca presteaza un serviciu public autentic si care a acumulat si jumatate de milion de lei datorii ", scria edilul Nicusor Dan, pe pagina sa de Facebook , recent.Potrivit jurnalistilor de la Investigative Report , ACMD este una dintre "sinecurile infiintate, conform datelor furnizate de Registrul National ONG, de un anume Cezar Costin Stancu, ca presedinte, impreuna cu alte trei persoane (membri) din acelasi clan condus de Gabriela Firea : Vasilica Georgiana Trifu, Elena Alexandra Dobre si Ligia Gheorghe (fosta Enache)".Dupa culoarea politica, presedintele ONG-ului desfiintat este social democrat, iar daca ne uitam pe CV-ul sau vedem cum a imbinat cu maiestrie mai multe diplome si cursuri in timp ce era director genral si membru de vaza in mai multe consilii de administratie in deceniul trecut.Astfel ca acesta a fost si este, in unele cazuri:Dar, pe langa acestea a fost si prin cateva CA-uri ale companiilor municipal infiintate de Gabriela Firea:Daca luam numai firma Ciclop Service, aceasta traia din contracte cu statul, si se pare ca traia destul de prost, pentru ca avea cheltuieli mai mari decat incasari, deci in dreptul ei, de-a lungul existentei arata ca a avut 361 de contracte cu statul.Iata cum arata o o legatura a contractelor pe care aceasta firma le avea prin diferite persoane, potrivit Confidas:Iar ce am prezentat mai sus este doar un mic fragment din increngaturile care exista in companiile municipale, prin interpusii de fosta administratie.Un astfel de caz este si Elena Alexandra Dobre, care facea parte din ONG-ul recent desfiintat, dar este si in consiliul de administratie al Ciclop Service si administrator al Companiei Municipale de Dezvoltare Durabila.Din 2010 si pana acum, Service Ciclop are 160 de dosare in instante cu diferite persoane sau companii, din care, 120 dintre acestea numai in 2018 si 2019.Potrivit dezvaluirilor facute, anul trecut de Nicusor Dan, cand vorbea de "caracatita Firea Pandele", Alexandra Dobre era directoarea Centrului pentru Seniori Bucuresti, fosta consiliera a lui Gabriel Oprea Intre 2009-2011, Alexandra Dobre a fost Presedinte al Parlamentului Local al Tinerilor Sector 2 (PLTS2), ca si Cezar Stancu. Doi ani mai tarziu a ajuns colaborator-asistent la Senatul Romaniei, iar dupa un an sa devina consilier la cabinetul ministrului Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, unde a stat pana in 2015.Un material din Buletin.de mentiona despre Dobre ca "de la tineret si Senat, la doar 21 de ani, Dobre a ajuns la Ministerul Afacerilor Interne. Din 2014 pana in 2015, ea a fost consiliera personala a lui Gabriel Oprea, presedintele UNPR si ministrul de interne din guvernul Ponta. In aceasta perioada au existat mai multe speculatii cu privire la relatia dintre cei doi si la avantajele de care se bucura Dobre".In 2018 a fost plasata de Firea in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia, Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu si al Societatatii SERVICE CICLOP SA, condusa atunci de Sergiu Stancu, potrivit Investigative Report. De asemenea, in acelasi an a fost numita, fara concurs, Director General al Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti. Iar astazi figureaza ca administrator la cele doua companii municipal amintite mai sus.Tanara a avut o cariera fulminanta si plina de functii la care majoritatea nici nu pot spera. Astfel ca, Georgiana Trifu a intrat in campul muncii, la stat, in 2014 la ANAF ca inspector antifrauda, iar apoi, in 2016, pentru ca deja se remarcase ca un angajat eficient, devine inspector de specialitate in cadrul Corpului de Control al Primarului General Gabriela Firea.Un an mai tarziu, este trecuta la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, ca inspector de specialitate la buget , ca mai apoi sa devina director la Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, din cadrul Primariei Capitalei, cu un salariu de peste 10.000 lei lunar (in 2019 a incasat de aici 127.656 lei).Si aceasta, ca si predecesorii ei, a fost membru in Consiliul de Administratie al Ciclop Service SA, in 2018 si 2019. Dar Trifu mai este numita si membru in Consiliul de Administratie al Companiei Municipale Cimitire SA (ulterior a devenit presedinte al Consiliului de Administratie).Acum doi ani, deja ajunsese in CA-ul Spitalului Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu". In 2021 figureaza ca administrator la Compania Municipala Tehnologia Bucuresti SA si la Service Ciclop SA.Ligia Gheorghe este cunoscuta drept consiliera personala a Gabrielei Firea la Primaria Capitalei, dupa ce i-a fost acesteia si producatoare de emisiune in trustul Intact.Gheorghe a fost jurnalista la Antena 1 si Antena 3. Ea a indeplinit rolul de producator al Gabrielei Firea dupa care a devenit asistenta personala a acesteia."Dupa trista experienta de manager la firmele lui Dan Voiculescu , Gabriela Firea a luat-o pe Ligia Enache sub aripa sa protectoare in mandatul de senator de Ilfov si a plantat-o in slujba statului ca angajat la Green City Voluntari S.A., la Primaria Voluntari la Directia Urbanism si, concomitent, la cabinetul senatorial al Gabrielei Firea" spun jurnalistii de la Bucurestiul.