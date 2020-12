Operatorii din turismul european: "Masurile de carantina sunt ineficiente. Dati drumul sezonului de iarna!"

Utilizarea testelor antigen, o solutie

Industria turismului risca sa piarda 80 de miliarde de euro

In conformitate cu noile orientari publicate de EASA si ECDC privind testarea si masurile de carantina, membrii NET (Reteaua pentru Sectorul Privat European in Turism - Network for European Private Sector in Tourism) solicita guvernelor europene sa suspende imediat masurile de carantina generala si restrictiile de calatorie.Cheltuielile potentiale din industria turismului, in valoare de 80 de miliarde de euro, sunt in pericol.Operatorii din turism cer utilizarea testelor antigenice, care sunt accesibile si rapide pentru folosire inainte de plecare sau de sosirea la destinatie.Saptamana trecuta, Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC) si Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei (EASA) au adoptat Liniile directoare pentru testarea COVID-19 si carantina calatorilor cu avionul.Scopul este de a sprijini statele membre in stabilirea unei abordari coordonate pentru a reduce riscurile legate de circulatia persoanelor in si intre tarile UE / SEE si Marea Britanie in contextul pandemiei COVID-19. Aceasta ia forma unor recomandari privind utilizarea masurilor de testare si carantina in diferite scenarii de calatorie intre zone cu niveluri de risc diferite.Ghidul face cateva recomandari foarte importante. In situatia epidemiologica actuala din tarile UE / SEE si Marea Britanie, unde exista o transmisie pe scara larga a COVID-19, AESA si ECDC recomanda:* suspendarea testarii sistematice pentru SARS-CoV-2 si / sau in carantina a calatorilor cu avionul;* scutirea de la carantina si / sau testarea SARS-CoV-2 pentru pasagerii care calatoresc pentru o perioada scurta de timp (adica intoarcerea preconizata in 72 de ore), avand in vedere oportunitatea potential redusa de infectie si in care contactele cu populatia locala sunt limitate.Orientarile anterioare ECDC din 29 octombrie 2020 indica faptul ca utilizarea testelor rapide de antigen reduce transmiterea ulterioara prin detectarea timpurie a cazurilor extrem de infectioase, permitand o urmarire eficienta a contactelor.Industria turismului are nevoie de o abordare coordonata a restrictiilor de calatorie. O trecere la un regim de restrictii proportionale mai bazate pe dovezi ar putea salva sezonul european de turism de iarna, care este estimat la 80 miliarde de euro in cheltuieli in cadrul industriei."Industria noastra solicita guvernelor europene sa usureze restrictiile de calatorie pentru sezonul de iarna, atata timp cat situatia epidemiologica nu s-a imbunatatit pentru a justifica testarea si / sau masurile de carantina. Mai mult, restrictiile de calatorie pentru calatoriile scurte de afaceri ar trebui ridicate, fiind recunoscut faptul ca acestea reprezinta un risc mai mic de transmisie. De asemenea, va sfatuim sa ridicati restrictiile de calatorie pentru pachetele de calatorie, care, ca si in cazul calatoriilor de afaceri, genereaza contacte minime cu populatia locala in statiune", a declarat Eric Dresin, Secretar General NET.Pe de alta parte, Dumitru Luca, presedintele ANAT spune ca restrictiile trebuie bazate pe dovezi."Industria turistica a suferit enorm din cauza pandemiei si consideram ca orice masura ineficienta, adoptata doar de dragul de a fi adoptata, aduce prejudicii imense. Atat timp cat se respecta regulile de igiena si distantarea sociala, nu vad ce probleme pot aparea. Oamenii au nevoie de a-si petrece undeva vacanta, la aer, ceea ce implica atat o stare generala mai buna, cat si sanatate fizica, dar si psihica. Pana in prezent, s-a vazut ca industria turismului nu a generat multe infectari, nicaieri in lume, din momentul in care au inceput sa fie adoptate masurile de siguranta", declara Dumitru Luca, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT).