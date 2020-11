Orange Romania a cumparat pachetul majoritar al Telekom Romania cu 268 de milioane euro

Orange Romania isi consolideaza pozitia in piata

Valoarea economica a companiei este de 497 milioane euro, reprezentand 100% din capitalul Telekom Romania Communications si incluzand baza de clienti convergenti fix-mobil."Orange va plati un pret de achizitie total de 268 milioane euro, fara exces sau deficit de trezorerie neta si considerand ajustarile ce au loc de regula la finalizarea tranzactiei, ce corespunde unei valori economice a companiei de 497 milioane euro, reprezentand 100% din capitalul Telekom Romania Communications si incluzand baza de clienti convergenti", au anuntat reprezentantii Orange Romania.Telekom este al doilea cel mai mare jucator de pe piata de servicii fixe de telecomunicatii din Romania, cu o cifra de afaceri de 622 milioane euro, raportata in 2019.Prin infrastructura de retea pe care o detine, Telekom Romania ofera servicii de telefonie fixa, internet in banda larga si televiziune pentru 5 milioane de clienti, in timp ce 90.000 km de retea de fibra optica conecteaza aproximativ 3 milioane de gospodarii.De asemenea, ofera servicii convergente fix-mobil pentru aproximativ 881.000 de clienti, la 30 iunie 2020, ca urmare a unui contract MVNO cu Telekom Romania Mobile. Acesti clienti vor migra catre reteaua mobila Orange Romania dupa finalizarea tranzactiei."Orange Romania a raportat o cifra de afaceri de 1,1 miliarde euro in 2019 si este operatorul mobil nr.1 in Romania. Gratie acestei achizitii, Orange va accelera strategia sa de dezvoltare a serviciilor convergente, care, prin integrarea retelei fixe a TKR, va consolida infrastructura sa convergenta de comunicatii, ce va deservi pietele B2C, B2B si IT&C", mai anunta Orange Romania.Incheierea tranzactiei este supusa unor conditii precedente uzuale, in particular aprobarea tranzactiei de catre Comisia Europeana si de catre alte autoritati competente, si este asteptata sa se finalizeze in a doua jumatate a anului 2021. Pana la aprobarea si finalizarea tranzactiei, ambele companii vor continua sa functioneze independent."Aceasta achizitie este un pas important pentru accelerarea strategiei noastre convergente in Europa. Romania este o piata cheie pentru Orange si o remarcabila poveste de succes. Tranzactia confirma angajamentul nostru pe termen lung pe piata din Romania. Ne propunem sa contribuim la dezvoltarea sectorului telecom prin investitii constante in infrastructuri de retea performante si in servicii inovative", a declarat Mari-Noelle Jego-Laveissiere, Deputy CEO pentru Orange in Europa.Pe de alta parte, Liudmila Climoc, CEO Orange Romania, este de parere ca aceasta tranzactie va aduce noi oportunitati pentru dezvoltarea de servicii convergente, cu mai multe beneficii si o paleta mai larga de optiuni oferite clientilor, dar si pentru dezvoltarea sustenabila a economiei digitale."Complementaritatea celor doua retele ne va permite sa aducem impreuna nu doar clienti si echipe, ci si cea mai buna expertiza in ceea ce priveste calitatea serviciilor si a unei infrastructuri de retele fixe si mobile pregatite pentru provocarile viitorului", a mai spus CEO-ul Orange.