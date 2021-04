Care este orasul cu cei mai multi miliardari din lume

Capitala chineza a adaugat anul trecut 33 de miliardari si acum gazduieste 100, depasind New York, care gazduieste 99 de miliardari.Insa averea combinata a miliardarilor din New York a ramas cu 80 miliarde de dolari mai mare decat cea a omologilor lor din Beijing. Jumatate din noii miliardari ai Chinei si-au facut averea din productie sau din tehnologie. Cu 698 de miliardari, China se apropie de SUA, care se afla inca in frunte, cu 724 de miliardari.Anul trecut, un nou miliardar a aparut la fiecare 17 ore, potrivit Forbes.Cel mai bogat rezident din Beijing este fondatorul aplicatiei TikTok si director executiv al firmei-mama ByteDance, Zhang Yiming. Are o avere de 35,6 miliarde de dolari.India a avut al treilea cel mai mare numar de miliardari, cu 140. In total, cei 1.149 de miliardari din Asia Pacific au valorat 4,7 miliarde de dolari, comparativ cu 4,4 miliarde de dolari pentru americani.Jeff Bezos, fondator si director executiv al Amazon, ramane cea mai bogata persoana din lume pentru al patrulea an consecutiv. Averea sa a crescut cu 64 miliarde dolari, pana la 177 miliarde dolari anul trecut.