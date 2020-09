Orban spune ca nu este deranjat de oprirea concursurilor din sectorul public. "Multe institutii functioneaza foarte bine si fara noi angajari"

Orban sustine ca e nevoie de reducerea numarului de acte normative care reglementeaza functionarea administratiei, pentru ca multe dintre acestea sunt "parazitare" si ingreuneaza activitatea institutiilor."Va spun sincer ca nu ma deranjeaza articolul din Legea 55 prin care s-au oprit concursurile in sectorul public. Am constatat in mai multe institutii ca functioneaza foarte bine si fara noi angajari. Ba unele institutii au functionat bine si in perioada de stare de urgenta, cu telemunca", a afirmat Ludovic Orban duminica, intr-o conferinta de presa la Bistrita.Orban sustine ca, in ceea ce priveste administratia publica, este nevoie de o "dereglementare", in sensul reducerii numarului de legi."Avem foarte multe acte normative, multe dintre ele acte normative de rag secundar, care prevad tot felul de proceduri care multe dintre ele sunt parazitare si genereaza o blocare. Practic, ce trebuie sa faca statul: sa fie partenerul cetateanului", a adaugat Orban.Seful Guvernului a vorbit si despre digitalizarea administratiei, sustinand in acest context ca multe dintre aplicatiile folosite in sectorul public sunt "uzate moral, fizic" desi Romania este extrem de recunoscuta pentru expertii in domeniul IT."Planul nostru este de digitalizare a administratiei si nu numai a administratiei, ci a mediului privat. (..) Vrem sa sustinem si digitalizarea economiei si a administratiei locale desi, trebuie sa recunosc, in multe localitati administratia locala a luat-o inaintea administratiei centrale", a adaugat premierul.Citeste si: