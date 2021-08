Crește valoarea bonurilor de masă şi a tichetelor de creşă

Conform documentului, pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi cuantumul de 20,09 lei.Conform sursei citate, aplicarea noii valori nominale se va aplica până în luna martie 2022.Până în luna septembrie a acestui an, valoarea maximă a unui tichet de masă este de 20,01 lei, arată legislaţia în prezent.Al doilea ordin pus în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Muncii arată că pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021, valoarea sumei lunare care este acordată sub formă de tichete de creşă va fi majorată la 490 lei.Noua valoare este aplicată pentru tichete de creşă este tot până în luna martie anului viitor.Până în luna septembrie a acestui an, valoarea nominală lunară a unui tichet de creşă este de 480 lei, conform legislaţiei în vigoare.Ordinele se află, până pe 25 august, în procedura de transparenţă decizională, iar pentru a intra în vigoare cele două acte normative ele vor fi semnate de miniştrii Muncii şi Finanţei, apoi publicate în Monitorul Oficial.