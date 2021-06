Ce se intampla cu cimitirul gasit pe traseul drumului expres Craiova - Pitesti. Zeci de morminte sapate pe santier VIDEO

In paralel, au loc actiuni de protejare si valorificare a vestigiilor descoperite recent . Este vorba despre schelete, monede si alte elemente istorice."Cercetarea arheologica a sitului 1 identificat pe tronsonul sectiunii 1 a proiectului de Infrastructura rutiera Craiova-Pitesti se deruleaza sub conducerea unei echipe de arheologi ai Muzeului National al Unirii din Alba Iulia, coordonata de Arheologul Dr. Liviu Balan.In sit au fost identificate complexe arheologice apartinand mai multor epoci istorice, de la neolitic, pana in perioada medievala tarzie", se arata intr-o comunicare a CNAIR."Au fost executate lucrari de: stabilizare la km. 8+600-km. 9+000, decapare strat vegetal la km. 6+000-km. 6+160 si montare dale podet la km. 10+500", se mai arata in comunicatul CNAIR.