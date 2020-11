Epidemiologul Mihai Moisescu, seful DSP Cluj: "Pana la COVID-19, painea trebuie ambalata pentru a evita bolile mainii murdare"

Pana la ambalarea painii, noi umblam cu boala pe maini

Jumatate din painea vanduta este neambalata

Medicul epidemiolog Mihai Moisescu, seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Cluj, atrage atentia ca painea, un produs alimentar consumat de o parte semnificativa a populatiei, trebuie ambalata de catre comercianti, pentru a proteja populatia de diferite boli.Intr-o declaratie facuta pentru Ziare.com, expertul in sanatate publica a afirmat ca "trasabilitatea painii de la producator pana la comerciant este foarte usor de determinat". In schimb, de aici se complica lucrurile, mai ales daca painea nu este ambalata."Ambalarea painii este cel mai bun mod de a o proteja de contaminare. Daca cei care vand si cumpara painea nu respecta pasii de siguranta, bineinteles ca, dupa aceea, nu numai COVID-19, ci orice alta boala transmisibila s-ar putea lua prin contactul mainilor murdare cu alimentul respectiv", a declarat epidemiologul Mihai Moisescu."Este clar ca trebuie sa ne spalam pe maini si sa avem conditii prin care sa se evite contaminarea painii. De aici, pot aparea bolile mainii murdare, boli digestive si asa mai departe. Inainte de mitul ca murdaria intareste sistemul imunitar, parintii mei m-au invatat ca nu am ce cauta la masa cu mainile murdare. Unele reguli nu s-au schimbat, chiar daca noi am progresat. Aceste reguli trebuie respectate inca din primii sapte ani de viata, pentru a ne proteja cat mai bine. Copilul trebuie educat astfel incat aceste norme de conduita sa ramana infipte in mintea lui pana la adanci batraneti si, la randul lui, sa le transmita mai departe", a mai afirmat medicul.Lupta cu bolile se duce pe doua fronturi. Pe de o parte, prin prisma alimentelor cu care intram in contact, care ar trebui sa fie ambalate pentru a ne proteja sanatatea, iar pe de alta parte vorbim despre igiena personala.Profesorul in sanatate publica Razvan Chereches a precizat, pentru Ziare.com, ca de la inceputul pandemiei "sunt peste 50.000 de articole publicate numai referitor la COVID-19. Eu imi petrec intre doua si patru ore pe zi pentru a citi numai ce a iesit in ziua respectiva", spune acesta.Cand vine vorba despre ideea ca microbii ne intaresc sistemul imunitar, intens vehiculata in unele medii, expertul este doar partial de acord cu ea. In cazuri cum este COVID-19, de exemplu, boala care a provocat pana acum peste 1,3 milioane de morti la nivel mondial, igiena personala si grija pentru siguranta alimentara trebuie sa fie o prioritate atat pentru fiecare individ in parte, cat si pentru autoritatile publice."Expunerea la un grad de microbi intareste sistemul imunitar, exceptie fac situatiile in care bacteriile sau virusurile sunt mai puternice decat sistemul nostru imunitar si, atunci, ne omoara", a afirmat Chereches, pentru Ziare.com.Spusele expertilor sunt cu atat mai importante cu cat, potrivit unui studiu lansat recent de New Challenge Marketing Research , la comanda Asociatiilor Pretuieste Calitatea si Proconsumatori, unul din trei romani din mediul rural cumpara paine neambalata, in timp ce, in mediul urban, unul din zece romani face aceasta alegere. Un alt studiu realizat de cercetatorii din cadrul Universitatii Bucuresti (UB), dat publicitatii in luna septembrie , demonstreaza ca virusul SARS-CoV-2 ramane ore bune detectabil pe painea neambalata. Cercetatorii se asteptau ca virusul sa fie distrus de procesele chimice din timpul fabricatiei, dar, spre surprinderea lor, noul coronavirus care provoaca boala COVID-19 a fost detectat mai mult timp dupa contaminarea painii supuse cercetarii.O alta concluzie a studiului realizat de cercetatorii din Bucuresti ne arata ca painea ambalata in conditii corespunzatoare nu poate fi contaminata cu virusul SARS-CoV-2, chiar daca ambalajul a fost atins de cineva contaminat.Romania este o tara in care consumul de paine este mai ridicat fata de alte state din UE. La noi, se produc zilnic 4.000 de tone de paine, iar mai bine de jumatate din painea vanduta este neambalata.In momentul de fata, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ( ANPC ) are in dezbatere publica un ordin care vizeaza comercializarea painii si a produselor de panificatie de tip vrac in Romania. Concret, ordinul vizeaza ambalarea acestor produse."Pentru painea si produsele de panificatie care nu se prezinta, la comercializare, intr-un ambalaj de protectie sanitara, operatorul economic ce comercializeaza produsul are obligatia de a furniza aceste produse prin intermediul vanzarii asistate, respectiv prin intermediul unei persoane dedicate ce va furniza, la cerere, produsul catre consumator. Se interzice comercializarea painii si a produselor de panificatie nepreambalate prin autoservire, catre fiecare consumator", se arata in Proiectul de Ordin al ANPC privind comercializarea painii si a produselor de panificatie vrac.La nivel mondial, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut cateva recomandari clare in privinta sigurantei alimentare, in contextul epidemiei de COVID-19. In ghidul FAO/OMS , denumit "COVID-19 si Siguranta Alimentelor-Ghid pentru Industria Alimentara" si publicat in 7 aprilie 2020, se arata ca OMS recomanda sa nu se expuna in mod deschis si sa nu se vanda produse de panificatie neambalate."Produsele de panificatie din vitrinele deschise, cele cu autoservire din magazinele de vanzare cu amanuntul trebuie sa fie plasate in ambalaje din plastic/celofan sau hartie. In cazul in care produsele de panificatie la vrac sunt expuse in magazinele de vanzare cu amanuntul, acestea ar trebui sa fie plasate in standuri din plexiglas si puse in pungi, folosind clestele, atunci cand clientii se servesc", se arata in ghidul amintit.