Pandemia a redus cu peste 7% consumul de bere in Romania. Principalele motive sunt determinate de inchiderea temporara a barurilor si restaurantelor

Terasele s-au redeschis pe 1 iunie

Specialitatile

In 2019, piata berii, in crestere

Al optulea producator de bere

Ea a precizat ca impactul cel mai puternic al efectelor pandemiei se va resimti in trimestrul al treilea, care in mod obisnuit este varful de sezon pentru consumul de bere. In acest context, Julia Leferman a pledat pentru sustinerea sectorului HoReCa de catre guvernanti, inclusiv prin facilitarea extinderii teraselor pe spatiile publice, prin deciziile autoritatilor locale sau prin permiterea functionarii unor locatii temporare de tip food trucks sau baruri mobile."Observam cu ingrijorare situatia din sectorul HoReCa si, implicit, din industria berii. In primele luni ale anului, vanzarile din industria berii au scazut accentuat. Impactul cel mai puternic, insa, se va resimti in trimestrul al treilea al anului care, in mod obisnuit, este varful de sezon pentru bere, dar care depinde mult de conditiile de operare din industria ospitalitatii. Ca sa putem spera la o redresare a acestui sector, este esentiala redeschiderea restaurantelor.In conditiile actuale, ne dorim sprijin guvernamental prin programele de investitii anuntate de autoritati si prin strategii coerente de sustinere pentru sectorul HoReCa, inclusiv prin facilitarea extinderii teraselor pe spatiile publice, prin deciziile autoritatilor locale sau prin permiterea functionarii unor locatii temporare de tip food trucks sau baruri mobile", a afirmat ea.Potrivit acesteia, faptul ca barurile si restaurantele si-au oprit activitatea timp de doua luni si jumatate a dus la inchiderea liniilor de bere la draft, iar comercializarea acestui tip de bere se va relua treptat, odata cu redeschiderea etapizata a teraselor si ulterior a restaurantelor."Faptul ca barurile si restaurantele si-au oprit activitatea timp de doua luni si jumatate a dus si la inchiderea liniilor de bere la draft. Chiar daca incepand cu 1 iunie terasele s-au redeschis, reluarea comercializarii berii draft se petrece treptat, in concordanta cu masurile de redeschidere etapizata a locatiilor HoReCa. Oricum, scaderea importanta inregistrata de segmentul Keg din prima jumatate a anului, de 43%, nu are cum sa fie recuperata pe parcursul urmatoarelor 6 luni din an. Acest segment va incheia cu siguranta anul in scadere fata de 2019", a explicat Leferman.Incepand cu luna martie 2020, odata cu declansarea pandemiei, s-a conturat o tendinta noua printre consumatorii de bere, prin cresterea cu 39% a preferintei pentru sticla de unica folosinta, in detrimentul celei reutilizabile. Astfel, la nivelul primelor 6 luni din an, comparativ cu ianuarie - iunie 2019, trendul descendent al sticlei reutilizabile este si mai accentuat (-34%) in raport cu sticla de unica folosinta, care a crescut cu 44%.In primul semestru al anului 2020, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, categoria specialitati - in care intra, printre multe altele, berea neagra, cea nepasteurizata, alba, ale, pale, rosie etc. - a scazut cu 28%."Desi aceasta categorie este una relativ mica, reprezentand doar 2,2% din piata in 2019, a fost un segment care a ramas constant in evolutie fata de 2018. Daca in 2019, preferinta romanilor pentru mixurile de bere si berile aromatizate a inregistrat o crestere record in Romania, de 32,5% fata de anul anterior, urmand de altfel tendinta europeana de consum, in primele 6 luni ale anului 2020 aceasta categorie a inregistrat si ea o reducere de 6 procente.Si acest segment are o pondere mica din piata, adjudecandu-si 3% din piata in 2019. Preferintele tot mai variate ale romanilor in materie de bere si dorinta lor de a experimenta gusturi noi, speciale, tendinta remarcata anul trecut, s-a mai ponderat in aceasta perioada de pandemie", a subliniat directorul general al Asociatiei Berarii Romaniei.Comparativ, anul trecut, mixurile de bere si berile aromatizate si-au adjudecat 3% din piata, iar categoria specialitati, in care intra, printre multe altele, berea neagra, nepasteurizata, alba, ale, rosie etc, 2,2% din total.In ceea ce priveste categoria berii fara alcool, aceasta a inregistrat o tendinta similara, de scadere cu 19%, in primele 6 luni ale acestui an. Berea fara alcool detinea o pondere de 1,7% din intreaga piata de bere in 2019."Daca in cazul primelor doua categorii consumul si-a revenit intr-o mica masura in luna iunie, in cazul berii fara alcool scaderea este si mai accentuata (a pierdut un procent). Si daca pana anul trecut berea fara alcool era pe un trend ascendent, 2020 este primul an de scadere pentru acest segment", a adaugat Julia Leferman.In 2019, piata berii din Romania a inregistrat un volum in crestere cu 0,4%, pana la 16,8 milioane de hectolitri, iar consumul anual de bere pe cap de locuitor s-a ridicat la 86 de litri.Conform statisticii, eforturile investitionale ale membrilor Berarii Romaniei au atins un nivel record in 2019, de 96,3 milioane euro, in crestere cu 22 de milioane euro fata de anul precedent. Per total, investitiile cumulate ale companiilor membre din Asociatia, in ultimii 16 ani, au atins 1,62 miliarde de euro.In 2019, numarul producatorilor de bere din Romania a crescut la 68, in comparatie cu 56, in 2018.Asociatia Berarii Romaniei reprezinta, de peste 15 ani, industria locala de bere. Incepand din anul 2008, entitatea a devenit parte a marii familii a producatorilor de bere europeni, reprezentati prin organizatia Berarii Europei, fondata in 1958, la Bruxelles.Romania a fost in 2019 al optulea producator de bere din cele 27 de state membre ale UE, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica ( Eurostat ).Anul trecut, s-au produs in Uniunea Europeana 34 miliarde de litri de bere cu alcool, productia UE fiind echivalentul a aproximativ 77 de litri per locuitor.In plus, in 2019, s-au produs in UE 1,4 miliarde de litri de bere care nu continea deloc alcool sau continea mai putin de 0,5%.In randul statelor membre UE, principalii producatori de bere in 2019 au fost Germania (opt miliarde de litri de bere, sau 23% din productia totala a UE), Polonia si Spania (fiecare cu 3,9 miliarde de litri de bere), Olanda (2,5 miliarde de litri de bere), Belgia (2,4 miliarde de litri de bere, datele sunt din 2017), Franta (doua miliarde de litri de bere), Cehia (1,9 miliarde de litri de bere) si Romania (1,73 miliarde de litri de bere).Datele Eurostat au fost publicate cu ocazia Zilei Internationale a Berii, celebrata in prima zi de vineri a lunii august.