Panica a spulberat 27,8 miliarde lei din capitalizarea Bursei

Panica propagata din piata americana a dus la o prabusire record a Bursei de la Bucuresti (BVB) in ultima saptamana, pana la nivelul de acum patru ani, iar capitalizarea a scazut cu 31%, obligand conducerea BVB sa ia masuri extreme, de suspendare a sedintei si de prelungire a predeschiderii.

"Putem sa spunem ca turbulentele de pe piatele internationale din prezent ne-au trimis in urma cu 3-4 ani, atat in ceea ce priveste gradul de dezvoltare al pietei, si aici ne referim la volumele tranzactionate, cat si ca nivel al cotatiilor", comenteaza Andreea Ciobanu intr-o analiza a Intercapital Invest.

Valul de panica s-a propagat din piata americana, care a incheiat cea mai "neagra" saptamana, indicele Dow Jones Industrial Average (DJIA) si Standard & Poor's 500 consemnand cele mai accentuate scaderi din istorie, de 16,91%, respectiv 17,22%.

Panica din pietele internationale s-a reflectat si asupra Bursei de la Bucuresti, al carei picaj a fost favorizat si de gradul de dezvoltare al pietei si de lipsa investitorilor straini. Astfel, conducerea BVB a fost nevoita sa suspende in sedinta de miercuri sedinta de tranzactionare in jurul ore 11, iar in sedinta de vineri Bursa a functionat la "cote de avarie", cu o sesiune de predeschidere prelungita pana la ora 16.

In ciuda acestor masuri de stopare a panicii, majoritatea actiunilor lichide au pierdut in cele doua sedinte de tranzactionare cate 15%, limita maxim admisa de variatie.

Valoarea zilnica medie a tranzactiilor cu actiuni incheiate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in intervalul 6 - 10 octombrie a fost de 23,77 milioane lei (6,14 milioane euro), in usoara crestere fata de media din saptamana 29 septembrie - 3 octombrie, de 21,67 milioane lei (5,59 milioane euro).

In ultima saptamana, la BVB s-au tranzactionat actiuni, obligatiuni, contracte la termen si unitati de fond, care au generat impreuna o lichiditate totala de 128,78 milioane lei (33,27 milioane euro), cu 16% mai mult fata de saptamana precedenta, cand schimburile insumasera 110,39 milioane lei (30,1 milioane euro).

Capitalizarea pietei reglementate a BVB a scazut spectaculos in ultima saptamana, cu 31%, la 61,685 miliarde lei (16,366 miliarde euro), dupa ce in 3 octombrie valoarea pietei reglementate era de 89,487 miliarde lei (23,11 miliarde euro).