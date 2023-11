Panica valutara la Chisinau, Guvernul acuza opozitia

Guvernul de la Chisinau a acuzat sambata opozitia de incercarea de a prabusi valuta nationala - leul moldovenesc - care s-a depreciat constant in ultimele zile, transmit agentiile de presa de peste Prut.

Acuzatia a fost facuta de ministrul economiei si comertului Igor Dodon, in conditiile in care din cauza cererii sporite a populatiei la euro si dolari, majoritatea caselor de schimb valutar din Republica Moldova nu mai dispun deloc de rezerve in valuta.

Ministrul moldovean considera ca aceasta criza a valutei a fost provocata de declaratiile fostului premier Vasili Tarlev (foto) si ale unor experti apropiati opozitiei care au spus ca dupa alegerile parlamentare din 5 aprilie 'leul moldovenesc se va prabusi'.

Vineri, Banca Nationala a Republicii Moldova a emis o declaratie in care a facut apel la populatie sa nu cada prada panicii nejustificate de pe piata valutara interna si sa nu se lase influentata de zvonuri. Banca Nationala a Republicii Moldova a dat asigurari ca dispune de suficiente rezerve de valuta pentru satisfacerea cererii de pe piata interna.

Vineri, la casele de schimb valutar, 1 euro putea fi cumparat cu 14 lei si 80 de bani, iar 1 dolar - 11 lei si 55 de bani, insa niciuna din casele de schimb de la Chisinau nu dispunea nici de euro, nici de dolari.

