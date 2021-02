GALERIE FOTO Colectia de pantofi pe care "bombardierul" din tine nu o poate refuza

Cele mai amuzante comentarii

* "Buna ziua,as dori sa fac si eu o comanda daca se poate... Masura 40 la modelul negru...dar as vrea daca aveti cu "DACIA""

* "La descriere mergea: Nu bate nu troncane, km reali, adusi din Germania de la un batranel care i-a purtat doar pana la magazin si inapoi"

* "Pentru cei cu Audi trebuie sa iau crema din reprezentata sau merge si aia din Deichmann?"

* "As vrea si eu o pereche numarul 40 la modelul negru dar daca aveti Matiz - motor 1.2"

* "Buna ziua m-ar interesa un 42, Euro 5, benzinar, dar sa consume putin"

* "Buna ziua! Prietenul meu se pregateste de nunta si ar dori o pereche masura 43, pe visiniu. Intrebarea mea este daca aveti si cu mercedes inmatriculat in Bulgaria. Va multumesc!"

* "Ma intereseaza o pereche 42 BMWEU pentru sotu', dar e cam pretentios ..vrea cu talpi all season!!"

* "Cum sa te incalti cu niste tigai?"

* "A-si dori si eu o pereche de pantofi marca BMW dar sa nu fie prea brutali si sa aiva kilometri reali si daca se poate si aveti ceva in 6 trepte manual ca nu prea ma descurc cu automata. Pe ce tara sunt inmatriculati? Nu vad numar de inmatriculare"

* "Un Kia scarp cameleon, hidramat, racire incalzire in calcaie caut si eu!! "

* "Nu v-a suparat, pantofi e cu tractiune pa fata, spate sau 4x4?M-a antereseaza doo parechi pa Porsche daca aveti!"

* "As vrea cu volvo va rog sa rup gura la colegi prin parcari"

* "Astia concureaza cu pantofii de mort din anii 90 care erau de carton"

Pagina de Facebook "Pantofi piele naturala" a expus o colectie de incaltaminte care se foloseste, ilegal, de emblemele celor mai cunoscute marci auto precum Mercedes BMW sau Audi.Ce-i drept, pagina a castigat publicitate nesperata, dupa ce postarea cu fotografiile cu pantofi "de firma" s-a viralizat, dar si-a atras o serie de comentarii care mai de care mai copioase.Administratorul paginii se apara de toate comentariile rautacioase afirmand ca are clienti pentru aceste marfuri pentru ca "altfel nu le-ar face" si se arata uimit de cata rautate exista in Romania, mai ales cand se rade de el pe motiv ca isi permite sa comita un furt intelectual.Pana la ora publicarii acestui material nici o autoritate de control sau de ordine publica nu s-a sesizat in problema folosirii unor marci inregistrate.Mai jos am selectat cele mai "originale" comentarii si am incercat sa le pastram in forma originala, cu tot cu greselile cu care au fost scrise.