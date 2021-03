Cazul barbatului parasit de sotie pentru ca nu a vandut Bitcoin la 60.000 de dolari: "Unde pot sa agat niste fete in Lamborghini?"

Intr-o postare intitulata "Sotia mea ma paraseste din cauza Bitcoin", ultilizatorul u/Parking_Meater spune ca sotia deja si-a facut bagajele si a plecat sa locuiasca cu surorile sale, dupa ce l-a prins ca a cumparat si mai mult Bitcoin."Tocmai a plecat sa locuiasca cu surorile ei. Este super suparata ca nu am vrut sa vand Bitcoin atunci cand a ajuns la 60.000 de dolari. Dupa asta s-a tot uitat la pret si ma certa cand vedea ca pretul tot scade. Ii tot spun ca deocamdata nu avem nevoie de bani in casa pentru ca avem destui. Traim destul de bine. Cu toate acestea, astazi m-a prins ca am cumparat si mai mult cand pretul era scazut si a devenit atat de suparata ca aproape m-a lovit. Si-a strans bagajele si a plecat la surorile ei sa stea acolo", scrie utilizatorul.Avand in vedere ca nu a vandut cand a dorit sotia, dupa ce Bitcoin a trecut de recordul de 61.000 de dolari, sotul a scutit o pierdere de circa 15%. Mai mult, daca a cumparat in perioada anterioara postarii, atunci a prins Bitcoin la o cotatie de 52.000 de dolari, ceea ce inseamna ca si cu suma pe care a investit-o ultima oara este pe plus avand in vedere ca Bitcoin valoareaza acum undeva la 54.000 de dolari.Chiar si asa, utilizatorul nu pare prea ingrijorat de viitorul sau."A spus sa nu mai vorbesc cu ea. Dar am nevoie de ajutor intr-o alta zona... Imi puteti spune unde pot sa agat niste fete in Lamborghini?", intreaba utilizatorul.