De la "sex tape" la criptomonede. Cum da Paris Hilton lectii financiare fanilor ei

Paris Hilton da lectii de educatie financiara

Aceasta a postat pe blogul personal un material intitulat "Sunt entuziasmata despre NFT si ar trebui sa fii si tu" si demonstreaza ca este extrem de informata si intelege foarte bine fenomenul financiar din jurul token-urilor non-fungibile Mai mult de atat, aceasta este foarte activa in comunitatile social media specializate pe NFT, lucreaza cu colectionari de NFT-uri precum WhaleShark Illestater, antreprenorul online Kim Dotcom si fondatorii Origin.Aceasta este urmarita pe Twitter de 16,9 milioane de utilizatori si opereaza 19 linii de produse diferite, dintre care numai colectia sa de parfumuri valoareaza 2.5 miliarde de dolari."Vad NFT-urile sau jetoanele nefungibile ca pe viitorul economiei creatorilor. Folosesc tehnologia blockchain pentru a ajuta creatorii sa creasca valoarea muncii lor si sa o impartaseasca fanilor in timp real", scrie Paris Hilton.Adesea denumita "primul influencer social media din lume" si auto-descris "#bossbabe", Hilton pare sa urmareasca pozitionarea ca autoritate in spatiul NFT, cel putin pentru un public de masa, in timp ce se pregateste sa lanseze noi produse in curand, potrivit Coin Telegraph.Fosta vedeta a spus ca izolarea acasa in timpul pandemiei globale "i-a aprins beculetul legat de lumea digitala - si a NFT-urilor", deoarece multi oameni isi muta viata online pentru divertisment si conectivitate sociala. Hilton remarca, in special, valoarea potentiala a NFT-urilor in realitatea virtual."Am inceput sa realizez cat de impactante pot si vor fi NFT-urile in lumile virtuale. Arta digitala, moda sau brandingul pot fi afisate pe avatarul cuiva sau intr-un mediu virtual sau tranzactionate cu alte bunuri. Puteti cumpara deja imobile virtuale folosind NFT-uri. In universul virtual al animalelor de companie Axie Infinity, cineva a platit cu criptomoende in valoare de 1,5 milioane de dolari pentru noua parcele de teren! De asemenea, puteti cumpara masini virtuale", a mai scris Paris Hilton.Potrivit multi-milionarei, NFT-urile ar putea ajuta industria modei sa-si prezinte desenele si produsele in mod digital, pandemia facand in prezent dificila gazduirea prezentarilor de moda.Hilton se bazeaza pe exemplul tokenizarii cartilor de baseball autentice ca o modalitate de a explica conceptul de baza al NFT-urilor milioanelor ei de fani. Ea a spus ca "in calitate de proprietar al cardului, puteti crea un jeton pe blockchain reprezentand autenticitatea acelei carti de baseball. Acum il puteti tranzactiona sau vinde pentru alte bunuri valoroase de pe blockchain. "