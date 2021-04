Europarlamentarii au adoptat noi norme care ofera o protectie mai buna pentru cei care calatoresc cu trenul si se confrunta cu intarzieri, anulari sau discriminari

Ajutor pentru calatorii blocatiIn cazul unei intarzieri de peste 60 de minute, pasagerii pot alege fie rambursarea integrala a costului biletului lor, fie continuarea calatoriei, fie redirectionarea in conditii comparabile, dar fara a suporta costuri suplimentare. De asemenea, acestia trebuie sa poata calatori la aceeasi clasa ca si cea aferenta biletului initial. Calatorii din transportul feroviar vor putea sa-si organizeze ei insisi calatoria pe o ruta diferita si sa obtina rambursarea pentru un bilet nou daca operatorul feroviar nu le comunica optiunile de redirectionare in termen de 100 de minute de la ora de plecare prevazuta.Obligatiile de redirectionare se vor aplica chiar si in caz de forta majora. De asemenea, daca este necesar, trebuie oferite mese si bauturi racoritoare, iar cheltuielile de cazare trebuie rambursate.Noile norme vor clarifica mai bine si ceea ce poate fi considerat un caz de forta majora. Acestea scutesc companiile feroviare sa plateasca despagubiri pentru intarzieri sau anulari. Pe langa conditiile meteorologice extreme si dezastrele naturale majore, noile norme includ acum crizele majore de sanatate publica sau atacurile teroriste. Grevele personalului feroviar, insa, nu fac parte dintre aceste exceptii.Asistenta acordata persoanelor cu mobilitate redusaCalatorii cu mobilitate redusa vor beneficia de mai multa flexibilitate la organizarea calatoriei. Ei vor trebui sa informeze operatorul despre planurile lor de calatorie cu 24 de ore in avans (in conformitate cu normele actuale, ei trebuie sa informeze operatorul cu 48 de ore in avans). Daca pasagerii trebuie insotiti de o persoana, aceasta va calatori gratuit. Calatorii cu mobilitate redusa insotiti de un caine de asistenta au garantia ca acesta poate calatori cu ei. Modernizarea trenurilor pentru a permite transportul mai multor bicicletePentru a asigura o mobilitate cat mai sustenabila si alternative mai confortabile, toate trenurile trebuie sa fie dotate cu locuri si rastele rezervate pentru biciclete. In fiecare tren trebuie sa existe cel putin patru locuri pentru biciclete."Avem vesti foarte bune pentru cei care calatoresc cu trenul, deoarece am reusit sa asiguram aceleasi drepturi minime ale pasagerilor in intreaga Uniune Europeana in ceea ce priveste redirectionarea, spatiile pentru biciclete, biletele directe si drepturile pasagerilor cu mobilitate redusa. Acestea sunt progrese importante pentru a face transportul feroviar mai convenabil si mai usor de utilizat pentru calatori", a declarat raportorul Parlamentului European Boguslaw Liberadzki (S&D, Polonia).Normele revizuite se vor aplica, in principiu, tuturor calatoriilor si serviciilor feroviare internationale si nationale in intreaga Uniune Europeana . Statele membre vor avea insa posibilitatea de a nu le aplica pentru o perioada limitata de timp in cazul serviciilor feroviare nationale.Normele vor intra in vigoare la 20 de zile de la data publicarii lor in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ele vor incepe sa se aplice 2 ani mai tarziu, cu exceptia cerintelor referitoare la locurile pentru biciclete. Acestea vor incepe sa se aplice la 4 ani de la intrarea in vigoare a regulamentului.