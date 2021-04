Acord intre statele membre UE pentru pasapoartele de vaccinare. Introducerea lor, "la timp pentru vara lui 2021"

Aceste viitoare certificate urmeaza sa le permita persoanelor vaccinate, vindecate sau care detin unt est negativ covid-19 sa calatoreasca mai usor in interiorul UE.Cele 27 de state membre UE "isi subliniaza angajamentul de a dispune de un cadru la timp pentru vara lui 2021", se arata in acest document validat de catre reprezentantii lor, pe care Reuters scrie ca l-a putut consulta.Parlamentul European (PE) - care este necesar sa dea unda verde acestui proiect pentrtu a fi pus in aplicare - urmeaza sa adopte o pozitie cu privire la acest subiect pana la sfarsitul acestei luni, iar negocieri intre PE si reprezentanti ai statelor membre si Comisiei Europene (CE) urmeaza sa aiba loc in mai.Statele membre UE actioneaza, pana atunci, pentru a se asigura ca "dispun de solutiile tehnologice necesare" in vederea unei favorizari a implementarii certificatelor - indifernt daca acstea vor fi imprimate sau digitale - se arata in document. Acordul are prevederi in vederea unei evitari a unor discriminari a persoanelor care nu pot au nu vor sa se vaccineze, scrie Reuters.Unele tari ar putea emite certificate specifice cu privire la vaccinarea cu vaccinul rusesc impotriva covid-19 Sputinik V, care nu a fost autorizat de catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), in cazul in care folosesc acest vaccin, iar celalte state membre UE urmeaza sa decida daca recunosc sau nu un astfel de certificat.Zilele trecute, certificatul Verde European a primit o finantare suplimentara de 121,5 milioane de euro , pentru toate cele 27 de state membre ale UE.Potrivit Ursulei von de Leyen, presedintele Comisiei Europene, certificatele vor contribui la reluarea calatoriilor sigure in spatiul comunitar."Scopul nostru este sa fie functionale pana in aceasta vara. Invit tarile UE sa creeze fara intarziere infrastructura necesara", preciza Von de Leyen pe Twitter