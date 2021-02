Patronatele din industria hoteliera cer ca restaurantele si cafenelele sa ramana deschise indiferent de rata de infectare

"Nu exista o justificare pentru care restaurantele ar trebui sa fie inchise. Pentru acest lucru, am solicitat desprinderea restaurantelor de coeficientul de 3 la mie si functionarea lor la 30% din capacitate in interior si cu restrictiile cunoscute pe terasa, pana in momentul unui lockdown complet, daca va fi cazul vreodata, si al doilea lucru pe care l-am solicitat prefectului este sa transmita reprezentantilor Guvernului ca industria are nevoie de deblocarea platilor pe masura privind 20%.Am reamintit ca, astazi, la Tribunalul Municipiului Bucuresti, HORA are depusa o actiune prin care contesta deciziile Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, respectiv la Curtea de Apel a Municipiului Bucuresti. HORA are iarasi o actiune prin care contesta hotararile de Guvern prin care sunt impuse restrictii industriei HoReCa", a spus Daniel Mischie, la iesirea de la intrevederea avuta, miercuri, de reprezentanti ai HoReCa cu prefectul Capitalei In ceea ce priveste penalizarea celor care incalca restrictiile, Mischie a spus ca exista o propunere facuta de Prefectura Capitalei, care le va fi transmisa in perioada urmatoare "Cert este ca dorim sa evitam abuzurile, pe de o parte, pe de alta parte dorim sa evitam incalcarile flagrante. In acest sens, pentru incalcari repetate sau incalcari flagrante practic se va putea ridica autorizatia de functionare temporar", a spus Daniel Mischie.Ordonanta de urgenta pentru compensarea pierderilor din industria HoReCa a fost adoptata in sedinta de guvern din 4 decembrie 2020 "Au fost adoptate cateva proiecte de ordonanta de urgenta si hotarari foarte asteptate in domeniul economic, mai ales in ceea ce priveste persoanele afectate de efectele economice ale pandemiei de COVID-19. Astfel, a fost prelungita masura somajului tehnic si a fost flexibilizat programul de munca numit Kurzarbeit, pana la 30 iunie 2021. De asemenea a fost adoptata ordonanta de urgenta pentru compensarea pierderilor din industria HoReCa, in cuantum de 20% din diferenta dintre cifra de afaceri din 2020 fata de cea inregistrata in 2019", a aratat atunci seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Guvern.