Cat va valora pensia privata obligatorie la batranete. Calculul facut in baza salariului incasat in prezent

20 de ani de cotizare - salariu brut: 4.000 de lei

20 de ani de cotizare - salariu brut: 5.000 de lei

Cotizatie lunara: 187,5 lei

Randament anual al fondului de pensie: 4%

Ani de pensie: 20 ani

Pensie estimata: 371 lei (pentru un randament de 4%), 426 lei (pentru un randament de 5%), 489 lei (pentru un randament de 6%), 653 lei (pentru un randament de 8%)

Cotizatie lunara: 262,5 lei

Randament anual al fondului de pensie: 4%

Ani de pensie: 20 ani

Pensie estimata: 484 lei (randament de 4%), 551 lei (la un randament anual de 5%), 630 de lei (la un randament anual de 6%)

25 de ani de cotizare - salariu brut: 3.000 de lei

Cotizatie lunara: 112,5 lei

Randament anual al fondului de pensie: 4%

Ani de pensie: 20 ani

Pensie estimata: 348 lei (pentru un randament de 4%), 417 lei (randament - 5%), 502 lei (randament- 6%), 608 lei (randament - 7%)

Cotizatie lunara: 150 lei

Randament anual al fondului de pensie: 4%

Ani de pensie: 20 ani

Pensie estimata: 426 lei (randament - 4%), 508 lei (randament - 5%), 608 lei (randament - 6%), 732 lei (randament - 7%)

Cotizatie lunara: 187,5

Randament anual al fondului de pensie: 4%

Ani de pensie: 20

Pensie estimata: 504 lei (randament - 4%), 598 lei (randament - 5%), 713 lei (randament - 6%), 855 lei (randament - 7%)

Cotizatie lunara: 225 lei

Randament anual al fondului de pensie: 4%

Ani de pensie: 20

Pensie estimata: 583 lei (randament - 4%), 689 lei (randament - 5%), 819 lei (randament - 6%), 979 lei (randament - 7%)

Cotizatie lunara: 375 lei

Randament anual al fondului de pensie: 4%

Ani de pensie: 20

Pensie estimata: 896 lei (randament - 4%), 1.052 lei (randament - 5%), 1.242 lei (randament - 6%), 1.472 lei (randament - 7%)

Ani de cotizare: 30 - Salariu brut: 3.000 de lei

Cotizatie lunara: 112,5 lei

Randament anual al fondului de pensie: 4%

Ani de pensie: 20 ani

Pensie estimata: 455 lei (randament - 4%), 566 lei (randament - 5%), 710 lei (randament - 6%), 895 lei (randament - 7%)

Cotizatie lunara: 150

Randament anual al fondului de pensie: 4%

Ani de pensie: 20

Pensie estimata: 561 lei (randament - 4%), 693 lei (randament - 5%), 863 lei (randament - 6%), 1.081 lei (randament - 7%)

Cotizatie lunara: 187,5 lei

Randament anual al fondului de pensie: 4%

Ani de pensie: 20

Pensie estimata: 667 lei (randament - 4%), 820 lei (randament - 5%), 1.016 lei (randament - 6%) 1.267 lei (randament - 7%)

Cotizatie lunara: 225 lei

Randament anual al fondului de pensie: 4%

Ani de pensie: 20

Pensie estimata: 772 lei (randament - 4%), 946 lei (randament - 5%), 1.169 lei (randament - 6%), 1.453 lei (randament - 7%).

Cotizatie lunara: 375 lei

Randament anual al fondului de pensie: 4

Ani de pensie: 20

Pensie estimata: 1.195 lei (randament - 4%), 1454 lei (randament - 5%), 1.781 lei (randament - 6%) 2.196 lei (randament - 7%)

Mai mult, la aceste calcule conteaza foarte mult si salariul tau brut dar si nivelul de cotizare pe care-l va impune statul in anii urmatori.In calculele noastre, am luat in considerare o suma acumulata deja de 10.000 de lei in contul tau, cu o contributie lunara de 3,75% (cat este in prezent) si mai multe niveluri de salarii brute si randamente. Toate calculele de pensii tin cont si de faptul ca pensia se va acorda pe o perioada de 20 de ani.Astfel ca, in cazul unui barbat care mai are 20 de ani pana la iesirea la pensie si care a strans deja 10.000 de lei in contul sau de pensie privata obligatorie, la un salariu brut de 3.000 de lei, acesta va avea o cotizatie lunara de 112,5 lei, iar la un randament anual de 4% al fondului de pensie, pana la pensie ar urma sa stranga 64.500 de lei, adica echivalentul unei pensii private obligatorii de 260 de lei, timp de 20 de ani.Daca randamentul ar fi de 5% pe an, pensia lui ar creste la 300 de lei pe luna, la 6%, pensia creste la 349 de lei, iar la 7%, aceasta va ajunge la 406 lei.Pastram aceleasi conditii dar majoram salariul brut cu 1000 de lei, adica si cotizatia lunara la creste la 150 de lei. In acest caz, pensia privata obligatorie va creste la 316 lei pe luna. Daca majoram randamentul fondului de pensie la 5%, atunci si pensia va creste pana la 363 de lei, iar daca mai punem un procent la randament, atunci pensia creste pana la 419 lei pe luna.