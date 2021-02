Pensia speciala in Romania, de trei pana la 12 ori mai mare decat cea a "muritorilor" de rand

Cine incaseaza pensii speciale si ce valori au acestea

1. Legea nr.216/2015: 833 de persoane (membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei), cuantum 4.798.173 lei; (5.760 lei)

2. Legea nr.7/2006: 790 de persoane (functionarii publici parlamentari din cadrul structurilor de specialitate ale Parlamentului Romaniei), cuantum 3.765.027 lei; (4.765 lei).

3. Legea nr.83/2015: 1.423 de persoane (personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania), cuantum de 16.131.297 lei; (11.336 lei).

4. Legea nr.303/2004: 4.094 de persoane (judecatorii si procurorii), cuantum 78.691.960 lei; (19.221 lei).

5. Legea nr.130/2015: 1.784 de persoane (personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice), cuantum de 8.389.439 lei; (4.702 lei)

6. Legea nr.7/2016: 603 persoane (anumiti angajati al Curtii de Conturi), cuantum 4.922.927. (8.164 lei )

Tara extremelor: 9.500 vs 2,7 milioane de pensionari

Daca ne luam dupa spusele ministrului Muncii, Raluca Turcan , in acest moment sunt circa 9.500 de pensii speciale cu o valoare de undeva la 9.600 de lei net.In decizia 900 din 15 decembrie 2020 a Curtii Constitutionale a Romaniei, sunt enumerate toate pensile date dupa legi speciale, iar acestea sunt 9.527 (cam ce zicea si ministrul Muncii). Ziare.com a facut un calcul al pensiei speciale medii, in functie de ocupatia beneficiarului, tinand cont de datele furnizate in decizia mai sus mentionata."Prin Adresa nr.B1732/DB din 6 iulie 2020, inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr.3861 din 9 iulie 2020, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin Casa Nationala de Pensii Publice, a transmis instantei urmatoarele informatii (...):Numarul beneficiarilor de venituri din pensii de serviciu si indemnizatii pentru limita de varsta prevazute in legi speciale este urmatorul:"Centralizand informatiile, in evidenta Casei Nationale de Pensii Publice se afla un numar de 9.527 de beneficiari de venituri din pensii de serviciu si indemnizatii pentru limita de varsta prevazute de legi speciale, cuantumul total al veniturilor obtinute de acestia fiind de 116.698.823 lei", se mai arata in respectiva decizie."In momentul de fata avem 9.500 de beneficiari de pensii speciale si pensia medie pentru acestia este undeva de 9.600 de lei, in timp ce in sistemul de pensii publice avem aproximativ 4,9 milioane de pensionari cu o pensie medie de 1.500 de lei si in total in Romania exista aproximativ 2,7 milioane de pensionari care sunt sub nivelul pensiei medii. Normal ca toata lumea resimte ca o inechitate ceea ce s-a intamplat in timp prin vot in Parlament pe sistemul de legi special", a spus ministrul Muncii, Raluca Turcan la Realitatea Plus.Potrivit datelor de la Casa de Pensii, in Romania, aproape 2 milioane de romani castiga o pensie mai mica de 1.000 de lei, iar pana la 1.500 de lei mai sunt peste jumatate de milion de romani.De asemenea, revenind la pensile speciale, Ludovic Orban , presedintele Camerei Deputatilor, a anuntat ca Birourile Permanente Reunite ale celor doua camere ale Parlamentului au decis urgentarea adoptarii modificarii Statutului parlamentarilor, in sensul eliminarii pensiilor speciale.Birourile Permanente Reunite au decis sa trimita catre Comisia de Statut - comisie care urmeaza sa se constituie la primul punct al ordinii de zi a plenului de miercuri - trei proiecte de lege privind desfiintarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Un proiect de lege initiat de PNL , un proiect initiat de USR -PLUS si un proiect initiat de PSD "Am trimis comisiei, pentru intocmirea raportului, in masura in care va fi posibil, deoarece am cerut ca in cadrul plenului constituirea comisiei de stat sa fie la primul punct. Dupa constituire, comisia poate sa de raportul cu privire la cele trei proiecte de lege. Noi sustinem introducerea pe ordinea de zi a plenului pentru votul final proiectul de amendare a Statului deputatilor si senatorilor, prin care se desfiinteaza pensiile speciale ale parlamentarilor", a anuntat Orban.In luna martie a anului trecut, Curtea Constitutionala a respins eliminarea pensiilor speciale pe motiv ca Parlamentul nu a urmat procedura legala."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectiile de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu si indemnizatiile pentru limita de varsta, precum si pentru reglementarea unor masuri in domeniul pensiilor ocupationale este neconstitutionala, in ansamblul sau", anunta CCR Curtea a retinut, in esenta, ca legea criticata are un caracter profund eterogen, vizand statute profesionale diferite, precum si functii de demnitate publica, tratate impreuna din perspectiva pretinsului deziderat de eliminare a "pensiilor speciale", fara a se respecta exigentele impuse atat din punct de vedere al formei specifice fiecarui domeniu de reglementare, cat si al fondului reglementarilor."Astfel, in procedura de adoptare s-a incalcat ordinea de sesizare a Camerelor Parlamentului cu privire la modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si obligatia constitutionala de dezbatere a reglementarilor privitoare la drepturile deputatilor si senatorilor in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, cu consecinta incalcarii dispozitiilor art.65 alin.(2) lit.j) si art.75 alin.(l) cu referire la art.73 alin.(3) lit.l) din Constitutie", mai argumenta CCR.De asemenea, actul normativ adoptat nu are la baza nicio documentare sau fundamentare, cercetare sau studiu de impact, fiind incalcate in acest sens prevederile constitutionale ale art.1 alin.(3) si (5) care consacra statul de drept, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor."Curtea a constatat in final ca legea a fost adoptata si cu incalcarea caracterului general obligatoriu al deciziilor Curtii Constitutionale, reglementat de art.147 alin.(4) din Constitutie. Sub acest aspect, Curtea a statuat ca potrivit dispozitiilor art.147 alin.(4) din Constitutie, deciziile sale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor, avand aceleasi efecte pentru toate autoritatile publice si toate subiectele individuale de drept", arata CCR.