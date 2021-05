Ce pensie vei avea in functie de cum vei contribui la stat si la Pilonul II de acum incolo

Salariu brut 3500 de lei

Salariu brut de 5.000 de lei

Salariu brut de 7.000 de lei

Speranta de viata in Romania este de 75 de ani, iar pentru o persoana care a iesit la pensie si a muncit pe salariul minim toata viata pensia nu ii lasa prea multe alternative. Mai jos vom face cateva calcule estimative pentru a va face o ideea despre ce inseamna pensionarea in Romania.Pornim de la spusele economistului Cristian Popa care afirma, la inceputul anului, ca in Romania pensia care ne asteapta este de 32% din salariul net."Calculele studiilor noastre arata ca dupa inflatie romanul mediu primeste, in termeni reali, de la pensia publica aproximativ jumatate din ceea ce contribuie in termeni reali. Intr-o lume fara pensii private ar trebui sa ne asteptam la 32% din ultimul salariu, pensie . Intr-o lume cu pensii private, cu 6% contributie, ar trebui sa ajungem undeva la 45%", a mentionat Cristian Popa.Economistul se refera la cei care au acum intre 45 si 50 de ani, iar asta inseamna ca in cel mai bun caz fara pensie privata obligatorie, in 15-20 ani, daca salariul minim va fi 3000 de lei net, cei care castiga salariul minim s-ar bucura de o pensie de 1.000 de lei, daca nu au cotizat si la Pilonul II. Daca, in schimb, au cotizat la pensia respectiva se mai adauga inca vreo 420 de lei, adica o pensie cat salariul minim net din ziua de astazi.Pentru o persoana care munceste pe un salariu brut de 3.500 de lei, pensia lui privata obligatorie, in cazul in care iese la pensie peste 15 ani si nu se schimba contributia lunara de 3,75%, va fi de 460 de lei pe timp de 10 ani. Asta daca randament anual preconizat pentru fondul de pensie va fi de 5%.La acest salariu brut, va insemna ca salariul sau net va fi de 2.050 de lei. Iar 32% din acesti bani inseamna inca 656 de lei pensie. Aducati cu ceilalti de la Pilonul II, pensia unui barbat de 50 de ani, acum, va fi de putin peste 1.100 de lei.Pentru cineva care va iesi la pensie peste 20 de ani, pensia privata obligatorie, la acest salariu brut, va fi, timp de 10 ani, de 665 de lei. Aceasta suma se adauga la pensia de la stat.La acesta salariu brut timp de 15 ani, adica 2925 de lei net, pensia va fi de 1000 de lei de la stat, daca ne luam dupa spusele economistului BNR . Daca a mai si cotizat la Pilonul II de pensii, cand va iesi la pensie peste 15 ani, barbatul respectiv va avea o remuneratie de aproape 600 de lei, deci pensia ii va fi de 1600 de lei, cel mult.In cazul cuiva care mai are de muncit inca 20 de ani, pana la pensie, remuneratia din sistemul privat va fi de cel putin 850 de lei, bani care se adauga la pensia de stat.Odata cu acest salariu brut, remuneratie neta va fi de aproape 4.100 de lei, dupa sistemul de impozitare din Romania. Astfel ca la pensionare va ajunge cu 1300 de lei. Potrivit calculelor noastre, daca va contribui si la Pilonul II, atunci acesta va mai beneficia si de aici de o pensie private de 586 de lei. Deci, per total, va ajunge sa aiba o pensie de 2.000 de lei.Daca aveti un salariu de 7.000 de lei brut, atunci pensia voastra obligatorie, cand va veni momentul, va fi de cel putin 1.100 de lei, suma care se adauga pensiei de la stat.Calculele sunt aproximative, iar daca ultima pensie vi se pare decent ganditi-va ca inflatia in 15 ani, va anula o foarte mare parte din aceasta. Astfel ca, in cel mai bun caz, este foarte posibil ca puterea de cumparare a pensie sa se injumatateasca, adica pensia de 2000 de lei de atunci sa faca echivalentul a cel mult 1.000 de lei din ziua de astazi.