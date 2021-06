Pensiile speciale ale magistratilor ar putea scoate din saracie peste 170.000 de pensionari romani ANALIZA

* Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei sunt 805 beneficiari cu pensie medie de serviciu de 5.744 de lei

* Legea 215 /2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar - 767 beneficiari cu pensie medie de serviciu de 4.833 de lei

* Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania - 1.418 beneficiari cu pensie medie de serviciu de 11.329 de lei

* Lege 303/2004 -privind statutul procurorilor si judecatorilor - 4.317 beneficiari cu pensie medie de serviciu de 19.946 de lei

* Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor - 1.770 beneficiari cu pensie medie de serviciu de 4.822 de lei

* Pensiile de serviciu pentru beneficiari ai Curtii de Conturi: Legea 7/2016 si Decizia CCR 297/2012 - 588 beneficiari cu pensie medie de serviciu de 8.292 de lei.

Pensiile speciale ale magistratilor ar rezolva problema batranilor saraci

Ziare.com a facut cateva calcule pentru a va arata cam cate pensii mici de sub 500 de lei, ar putea acoperi pensiile specialilor din magistratura in numai o singura luna, daca ne luam dupa cifrele pe care le publica lunar institutiile statului avizate.Potrivit Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), in luna mai, erau 9.665 de beneficieri de pensii speciale , incadrati in 6 categorii. Cei mai multi dintre acestia se afla in categoria procurorilor si judecatorilor, adica exact acea categorie care are cele mai mari pensii, cele de aproape 20.000 de lei pe luna.Astfel pe:Pensia medie, in Romania, este de 12 ori mai mica decat pensia speciala a unui judecator.In conditiile in care pensia medie in Romania este de 1.650 de lei, potrivit cifrelor publicate de INS pentru luna martie, asta inseamna ca cea mai mica pensie speciala este de cel 3 ori mai mare decat o pensie normala, iar cea mai mare pensie speciala este de 12 ori mai mare decat media.Dar tot potrivit cifrelor provenite de la INS, peste 1,6 milioane de romani au pensie mai mica de 1.000 de lei, asta inseamna ca o treime din toti pensionarii pe care-i are Romania, la ora actuala, daca nu sunt in pragul saraciei lucii sau a foametei, sunt la limita supravietuirii.Potrivit datelor CNPP, la nivelul lunii mai, existau peste 403.000 de pensionari romani care aveau o pensie sub 500 de lei, adica de aproape 10 ori mai mica decat cea mai mica pensie speciala si de aproape 50 de ori mai mica decat cea mai mare pensie speciala media, adica cele ale magistratilor.Pensiile speciale ale magistratilor trag lunar peste 86 de milioane de lei, adica acele 4.317 pensii ori 19.946 de lei. Asta insemna ca daca statul ar redistribui acesti bani catre cea mai saraca patura de pensionari ar putea sa acopere peste 172.000 dintre ele, adica undeva la 40% dintre acestea. Sau, mai bine spus, ar putea sa le mai dea tuturor inca un minim de 200 de lei la pensie.Asta ar insemna pentru cei mai "avuti" dintre ei (cei cu pensii de 500 de lei), o crestere de minim 40%, in timp ce pentru altii ar putea insemna chiar si o dublare a pensiilor.Daca ne luam dupa spusele ministrului Muncii, Raluca Turcan , recalcularea tuturor pensiilor este un proces care va dura cel putin un an si jumatate, asta inseamna ca o parte din pensionarii de astazi, nu vor mai apuca recalcularea.