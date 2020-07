Perioada de dupa izolare a adus vanzari mari pentru macelarii si comerciantii de fructe, legume si branzeturi

De asemenea, 63% dintre romanii care au iesit la cumparaturi in perioada post-izolare declara ca incearca in mod activ sa achizitioneze produse de la comerciantii locali pentru a-i ajuta sa-si readuca activitatea la normal, unul din trei (34%) oameni afirmand ca de la inceputul starii de urgenta au descoperit noi magazine in comunitatea lor, se mai arata studiul citat de news.ro Aproape doi din trei (62%) spun ca intentioneaza sa cumpere in continuare de la magazinele locale, chiar si acum cand masurile de distantare sociala au fost reduse.29% dintre acestia spun ca au simtit lipsa restaurantului din zona in care locuiesc, iar alti 44% au declarat ca in viitor vor manca si vor bea in localurile din apropierea casei pentru a le ajuta isi reporneasca afacerea. 19% dintre romani au declarat ca au ales sa mearga la un restaurant local pentru a plasa o comanda la pachet, odata ce acesta si-a deschis usile pentru livrare."De asemenea, si saloanele de coafura si frizerie se numara printre acele afaceri care estimeaza cresteri ale activitatii, 47% dintre cei chesationati afirmand ca au asteptat redeschiderea salonului local, in loc sa apeleze la ajutorul familiei sau prietenilor pentru o tunsoare", releva studiul.Totodata, pe parcursul starii de urgenta, romanii s-au orientat catre mijloacele traditionale de distribuire a laptelui la domiciliu, 20% dintre acestia declarand ca au apelat la un astfel de serviciu in timpul perioadei de izolare, iar 31% afirmand ca intentioneaza sa il foloseasca in continuare."Perioada pe care o traversam a schimbat modul in care romanii isi achizitioneaza produsele si serviciile de care au nevoie, acestia orientandu-se si catre surse locale de incredere, si, totodata, a determinat o crestere semnificativa a cumparaturilor online si a celor contactless, oamenii fiind mult mai constienti ca mijloacele digitale de plata le ofera siguranta, rapiditate si confort. De asemenea, magazinele si comunitatile locale joaca un rol important in furnizarea de bunuri si servicii, in repornirea economiei, precum si in sprijinirea localnicilor si in stimularea spiritului comunitatii. Speram ca aceasta perioada dificila sa contribuie la construirea unei relatii intre oameni si comerciantii locali si la mentinerea acesteia, chiar si pe masura ce viata va reveni la normal", a declarat Cosmin Vladimirescu, country manager Mastercard Romania si Croatia.Aproape patru din cinci (70%) spun ca ultimele luni i-au facut sa constientizeze dificultatile intampinate de cei vulnerabili, iar peste jumatate dintre romani (53%) au declarat ca sentimentul de apartenenta la comunitate este mult mai profund in prezent.Pe tot teritoriul Romaniei, doi din cinci oameni (42%) au afirmat ca acum sunt mai deschisi sa isi salute vecinii, iar 38% dintre acestia au declarat ca au ajuns sa le cunoasca numele celor care conduc magazinele din zona in care locuiesc.In topul afacerilor locale care estimeaza cresteri ale vanzarilor in perioada post-izolare sunt: Comerciantii de fructe si legume; Comerciantii de branzeturi; Macelariile; Saloanele de coafura/frizerie; Magazinele independente de haine; Brutariile; Magazinele de bricolaj/hardware; Librariile independente; Magazinele de cadouri; Cafenelele locale.Mastercard este o companie de tehnologie in industria globala de plati, iar conexiunile sale acopera peste 210 tari si teritorii.