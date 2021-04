Mega-focar de pesta porcina africana la ferma Smithfield din Gataia Noua, Timis. Mii de porci vor fi sacrificati

In urma examinarii unor probe prelevate de la porci domestici, proveniti dintr-o exploatatie non-profesionala din localitatea Honorici (opt capete de suine) si din exploatatia comerciala de suine apartinand SC Smithfield Romania - ferma Gaiata Noua, a fost confirmata PPA.Prefectul judetului Timis, Zoltan Nemeth, a convocat, miercuri, sedinta Centrului Local de Combatere a Bolilor, in cadrul careia s-a emis o hotarare in baza careia au fost stabilite zonele de protectie si supraveghere din jurul focarului de PPA din localitatea Honorici si s-a decis uciderea imediata, sub control oficial, si neutralizarea prin incinerare a suinelor din exploatatia non-profesionala.Oficialii judeteni cauta solutii pentru incinerarea si ingroparea animalelor afectate de PPA, care se va derula in mai multe zile, deoarece este vorba despre un numar mare de animale care vor fi sacrificate.Astfel, zona de protectie 0-3 km cuprinde localitatile Honrici, Pini, Victor Vlad Delamarina, iar zona de supraveghere 3-10 km cuprinde localitatile Lugoj, Tapia, Lugojel, Maguri, Gavojdia, Olosag, Stiuca, Padureni, Dragomiresti, Visag, Pietroasa Mare, Hodos, Herendesti.De asemenea, a fost emisa o hotarare de aprobare a zonelor de protectie si supraveghere din jurul focarului de PPA din exploatatia comerciala Smithfield Romania - ferma Gataia Noua si s-au decis masurile de ucidere imediata, sub control oficial si neutralizare a suinelor din exploatatia comerciala.Zona de protectie 0-3 km cuprinde localitatea Berecuta si exploatatia de suine din Gataia, iar zona de supraveghere 3-10 km cuprinde localitatile timisene Opatita, Birda, Sculia, Gataia, Semlacu Mare, Semlacu Mic, Butin, Percosova, Rovinita Mica, Brestea, Rovinita Mare, Sangeorge si localitatea caraseana Maureni precum si exploatatiile comerciale suine- ferma Gataia si ferma Birda, apartinand SC Smithfield Romania SRL.