Focare de pesta porcina, identificate in doua exploatatii din judetul Sibiu. Autoritatile au luat masuri

"Pe raza judetului Sibiu au fost identificate doua focare de Pesta Porcina Africana. Un focar se afla intr-o exploatatie din comuna Bazna (in urma mortii a trei porci), iar al doilea focar a fost intr-o exploatatie din comuna Velt (in urma gasirii unui porc mort). Ca urmare a confirmarii acestor focare a avut loc sedinta Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu", precizeaza Prefectura Sibiu.In cadrul sedintei s-a prezentat planul de masuri pentru fiecare focar in parte si au fost adoptate doua decizii comune cu judetele Mures si Alba.Pentru focarul identificat in Bazna s-au stabilit urmatoarele: localitatea aflata in zona de protectie este Bazna, s-au identificat doua fonduri de vanatoare aflate in zona de protectie, unul din Sibiu, altul din Mures. De asemenea, au fost stabilite localitatile aflate in zona de supraveghere."In urma confirmarii focarului, in exploatatie mai traiau sase porci, acestia fiind ucisi. Animalele ucise si animalele moarte, in cazul masurilor pentru prevenirea/lichidarea rapida a focarului de boala, nu au fost evaluate si nu s-a intocmit dosarul de despagubire, din cauza faptului ca proprietarul nu avea inregistrate animalele", mai anunta Prefectura Sibiu.Pentru focarul identificat in Velt s-au stabilit urmatoarele: localitatea aflata in zona de protectie este Velt, fondurile de vanatoare aflate in raza zonei de protectie sunt Darlos din judetul Sibiu si Tarnaveni din judetul Mures. De asemenea, s-au stabilit localitatile aflate in zona de supraveghere."Animalul gasit mort nu face obiectul despagubirii, ca atare acesta nu a fost evaluat si nu s-a intocmit dosarul de despagubire", mai informeaza Prefectura Sibiu.