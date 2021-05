Romania inca se mai lupta cu 310 focare de pesta porcina africana

Din totalul focarelor active, sapte erau in exploatatii comerciale si unul in exploatatii comerciale de tip A. Un numar total de 140.163 de porcine erau afectate in focarele active.In intervalul 7 - 13 mai 2021 s-au inregistrat cate un focar nou in judetele Alba, Bacau, Bistrita Nasaud, Gorj, Giurgiu, Maramures, Satu Mare, Valcea si trei focare in judetul Cluj.In perioada mentionata au fost stinse 51 de focare de PPA, respectiv: 10 focare in judetul Arad, 14 in judetul Bihor, un focar in judetul Cluj, unul in judetul Calarasi, cinci in judetul Covasna, sase in judetul Maramures, trei in judetul Mures, cinci in judetul Teleorman si sase focare in judetul Valcea.De la prima semnalare a prezentei virusului PPA in Romania, pe data de 31 iulie 2017 si pana in prezent, au fost diagnosticate 5.618 de cazuri la mistreti in 41 de judete. Dintre acestea, 24 de cazuri noi au fost inregistrate in intervalul 7 - 13 mai 2021.