Ce este "FOMO" in lumea criptomonedelor. Specialistii prognozeaza o perioada plina de oportunitati pentru investitii si speculatii

Piata criptomonedelor, in continua dezvoltare

FOMO sau goana dupa criptomonede

singura certitudine de pana acum este volatilitatea ridicata.Specialistii estimeaza o perioada plina de oportunitati pentru investitii si speculatii pe piata cripto.Dovada este chiar evolutia Bitcoin din ultimele doua zile, cand, de la o cotatie mai mica de 30.000 de dolari s-a apropiat de 37.000 de dolari. De asemenea si Ethereum, a doua criptomoneda dupa capitalizare a ajuns aproape de recordurile sale ca valoare."Sub stindardul Bitcoin, intreg taramul monedelor virtuale a fost readus in atentie pe parcursul ultimelor luni. Dupa o perioada de conducere clara, in care a atins niveluri duble fata de varful anterior din 2018, Bitcoin a lasat mai mult loc monedei virtuale aflate pe locul al doilea, Ethereum (ETH) , cu o capitalizare de 145 de mld. dolari (de aproape 4 ori mai mica decat cea a Bitcoin, de 581 de mld. dolari, date valabile miercuri 27 ianuarie, la ora 12)", a declarat Claudiu Cazacu, consulting strategist in cadrul XTB Romania.Moneda ETH, dupa ce a atins noi varfuri, a inceput, insa sa alunece la randul sau."Piata monedelor virtuale este in continua schimbare. Pentru viitorul mediu si indepartat, dincolo de nevoia de active alternative de refugiu, sau de optimismul unor entuziasti ai tehnologiei, ori de goana speculativa a unor participanti dupa castiguri rapide, este esential sa urmarim cadrul de reglementare. In functie de parametrii acestuia, rezultatul poate fi foarte diferit, un an de acum inainte", avertizeaza Claudiu Cazacu.Comentarii recente, nu tocmai favorabile, dinspre FMI si Ministerul de Finante din SUA au temperat entuziasmul si par a induce o tendinta corectiva, dar piata ar putea ramane foarte influentabila in urma unor schimbari de perceptie la nivelul autoritatilor, in orice sens, pe termen scurt.La randul sau, Luca Dezmir, trainer, explica: "La ora actuala, ne aflam intr-un punct de inflexiune important, in dezvoltarea pietei Bitcoin si a criptomonedelor. In ultimele sase luni au fost cumparati sute de mii de Bitcoini, de catre jucatori institutionali si firme, mai ales americane, listate pe Nasdaq, ceea ce a dus la cresterea numarului de portofele ce contin peste 1.000 de Bitcoin".Mai mult, firma MicroStrategies (MSTR - care se ocupa cu consultanta de business) a achizitionat recent Bitcoin de 10 milioane de dolari (o achizitie relativ minora)."Si au anuntat ca vor organiza o conferinta online cu titlul "Bitcoin for Corporations", ca sa ajute companiile sa dezvolte si sa implementeze strategii de investitie in Bitcoin. Acest trend de patrundere a Bitcoin in zona corporate e dublat de evolutia exploziva a sectorului DeFi (Decentralized Finance), care se bazeaza pe blockchain si contracte inteligente, folosite la servicii financiare. Sumele tranzactionate de contractele inteligente au crescut de la cateva sute de milioane la inceputul lui 2020, la peste 13 miliarde la sfarsitul anului trecut, marcand un start foarte bun pentru acest domeniu care se prefigureaza a fi pe termen mediu si lung un challenger de temut pentru piata imprumuturilor si a altor servicii financiare, controlata in acest moment de sectorul bancar", mai spune Dezmir.Pe de alta partea, Ike Onita, analist si observator al ecosistemului crypto, fondator goanadupabitcoin.ro , spune ca odata cu finalul anului, s-a inchis ciclul 3 al ecosistemul crypto."In 2021 incepe ciclul 4, care pana acum ne-a surprins pe toti cu performantele inregistrate. Pentru prima data, asistam la fenomenul FOMO (fear of missing out) la nivel institutional, iar autoritatile de reglementare devin tot mai prietenoase. Ne asteapta un an incendiar, plin de eveniment", a spus Onita.La peste 12 ani de la lansarea Bitcoin si a tehnologiei blockchain aflate la baza celei mai populare criptomonede (odata cu emailul trimis de Satoshi Nakamoto, pseudonim care ascunde numele creatorilor sistemului), si la aproape 11 ani de la Pizza Day (adica prima tranzactie oficiala, cand s-au cumparat doua pizze cu 10.000 Bitcoin), domeniul monedelor digitale revine in prim plan mai entuziast ca niciodata.Ca de obicei, fanii au argumente pentru cresterile spectaculoase (politica FED, persistenta incertitudinii, fluxuri de smart money, implicarea unor nume importante, noi cai de acces, etc), dar sunt si multe voci care asteapta ca bula sa se sparga, vazandu-le fara valoare."Singura certitudine de pana acum este volatilitatea ridicata, cu variatii de 15% in anumite zile, insa avand in vedere la ce valori s-a ajuns (40.000 dolari) sau se vehiculeaza (150.000 dolari) pentru Bitcoin, este clar ca ne asteapta o perioada plina de oportunitati pentru investitii si speculatii pe piata cripto", apreciaza Catalin Chivu, analist piete financiare.