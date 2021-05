Piata masinilor noi a scazut cu 14%, cea second-hand a urcat cu 5%. Care este topul marcilor preferate de romani

In acelasi interval, nivelul inmatricularilor de autoturisme second-hand in Romania a atins nivelul de 135.539 unitati, o crestere de +5.62% fata de perioada similara din 2020, respectiv 128.325 unitati.Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in aprilie 2021 cu 58% fata de aprilie 2020, atingand un volum de 6.862 unitati.In ceea ce priveste autoturismele second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania, volumul acestora a atins in aprilie 2021 cifra de 34.240 unitati, o crestere de +1% fata de aprilie 2020.Clasamentul pe marci autoturisme noi , ianuarie-aprilie 2021:DACIA = 5.447 unitatiSKODA = 2.461 unitatiTOYOTA = 2.372 unitatiFORD = 2.355 unitatiHYUNDAI = 2.224 unitatiVOLKSWAGEN = 2.096 unitatiRENAULT = 1.506 unitati BMW = 1.214 unitatiMERCEDES = 1.134 unitatiSUZUKI = 905 unitati