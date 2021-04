Piata criptomonedelor a sarit de 2 trilioane de dolari. Ce a favorizat aceasta crestere

Bitcoin, valoareaza peste jumtate din intreaga piata

In momentul de fata cele doua criptomonede au valori de 58.000 de dolari si respectiv de peste 2.120 de dolari. Recordul vine la numai 3 luni, dupa ce intreaga piata a depasit pragul de 1 trilion de dolari in data de 7 ianuarie, cand Bitcoinul era numai 33.000 de dolari.Facem legatura cu Bitcoinul pentru ca aceasta este moneda dominanta din piata, ea capitalizand peste 1,1 trilioane de dolari, deci mai bine de jumtatate din tot ce inseamna valoare criptomonedelor care se tranzactioneaza la nivel mondial.In ultimele luni, mai multe companii, care au ales sa investeasca masiv in principalele monede valutare, au ridicat acest prag. Mai mult, acestea au avut si sustinerea companiilor din domeniul financiar, cele precum Visa saiu Paypal care au ales sa ofere diferite servicii de suport pentru criptomonede.De asemenea, in 2021, Bitcoin s-a lovit de corectii pe termen scurt, dar cu toate acestea a reusit sa ramana in mod active si constant peste suma de 50.000 de dolari pentru mai bine de o luna. Moneda dominanta a avut parte si de o volatilitate mult mai scazuta decat criptomonedele alternative, fapt care a functionat ca mecanism de preventie pentru Ethereum si restul criptomonedelor impotriva devalorizarii.De fapt, potrivit analistilor de la Coin Telegraph , volatilitatea Bitcoin este la cel mai scazut nivel din noiembrie pana acum, in conditiile in care in ultimele zile, criptomoneda si-a consolidate pozitia intre 55.000 si 60.000 de dolari.In acelasi timp, si Ethereum s-a raliat si a spart pragul de 2.000 de dolari, acum fiind undeva la peste 2.100 de dolari.Potrivit Investing.com , Bitcoin are o capitalizare de 1,1 trilioane, apoi pe locul doi, la mare distanta se afla Ethereum cu o capitalizare de 244 de miliarde de dolari, urmata de BInance cu 59 de miliarde, XRP si Thether cu 45 si 43 de miliarde de dolari.Astfel ca, primele 5 criptomonede au 75% din intreaga capitalizare a monedelor virtual de pe planeta.